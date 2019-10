İstanbul ilham perimiz

2019 Türkiye - Rusya Kültür ve Turizm Yılı faaliyetleri kapsamında hazırlanan “İstanbul-St. Petersburg, Suya Yansıyan Tarih” sergisi, Kethüda Hamam Beşiktaş Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı. “İstanbul - St. Petersburg: Suya Yansıyan Tarih” adlı resim sergisi Rus ve Türk sanatçıları bir araya getirdi. Yedisi Türk yedisi Rus olmak üzere toplam 14 çağdaş ressam, tablolarını bu özel sergide sanatseverlerle buluşturdu. Projeyi eşsiz kılan ise ustaların kendilerine özgü üsluplarında çalışarak çapraz bir şekilde komşu ülkenin “kuzey kültür başkenti”nin manzaralarını çizmeleri. Sergi fikrinin sahibi ve kürotörü ise Türk-Rus sanatçı Aygul Okutan Akmanova.

FARKLI TEKNİKLER

Aygül Akmanova Okutan

On iki yıldır Türkiye’de yaşayan Aygül Akmanova Okutan, St. Petersburg ve İstanbul’un birçok ortak yönü olduğuna dikkat çekti ve şöyle devam etti: “Her iki kent de eski imparatorlukların başkentiydi. Her ikisi de şu an başkent değil. Ancak hala ülkelerinin en büyük şehirleri ve kültür başkentleri. St. Petersburg ve İstanbul, su ve tarihin birleştiği eşsiz şehirler.” Bu sergi için bir yıl boyunca çalıştığını belirten Okutan, sergi fikrinin ortaya çıkışını da şöyle anlattı: “İstanbul’da yaşıyorum. Buradaki sanat dünyasını biliyorum. Rusya’da sanat akademesi okudum ve oradakileri de tanıyorum. İki ülkenin sanatçılarını bir araya getirmek istedim. Böyle bir sergi daha önce olmadı ve ilk kez gerçekleşiyor. Sergi St. Petersburg’a da gidecek. Ruslar, ilk defa gerçek Türk modern sanatını görecekler. Farklı tarzlar ve teknikleri kullanan Türk sanatçıları seçtim. Sergiye eserleriyle katılan Türk ressamların hepsi birbirinden iyi ve güçlü isimler. Çünkü Ruslar’a Türk resim sanatını göstermeyi istedim. Rusya’da sanat eğitimi ve ekol çok iyi. Bu anlamda sergi her iki şehirde yaşayan sanatçılar ve halk için faydalı olurken bir kültür alışverişi sağlanmış olacak. Kasım sonunda St. Petersburg’da muhteşem tarihi bir binada serginin açılışı yapılcak. Bu kez Türk ressamları orada ağırlayacağız.”

ROMANTİK YÖNÜMLE ÇİZDİM

İldar Ahmetvaliev

Mimar, ressam, tasarımcı ve gezgin olan Oleg Şirinkin, İstanbul’u çizdiği suluboya tablolarla sergiye katılıyor. Bu projenin kendisi için büyük bir hediye olduğunu dile getiren Şirinkin, “Mesafeler beraberinde sorumluluklar da getiriyor. O sebeple projenin hayata geçmesinde Türkler’in misafirperverliğinin payı büyük” ifadelerini kullandı. Çalışmalarının içindeki romantizmi yansıttığını söyleyen sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşıma rağmen hala çok romantiğim. Yeryüzünü ve insanları seviyorum. Bir kütüphaneye kapanıp dünya ile ilgili herşeyi öğrenebilirsin. Ancak dışarı çıkıp insanlar ile iletişimi geçmek ve insanları tanımak daha güzel ve ben bunu seçtim. Sanatıma da gittiğim şehirlerde keşfettim duygularımı yansıttım.” St. Petersburg A. L.Ştiglits Devlet ve Tasarım Akademesi İç Mimari ve Tasarım Bölümü Başkanı olan Oleg Şirinkin, İstanbul’u da defalarca ziyaret etmiş. Her iki kentin kendisinde uyandırdığı duyguları şöyle anlattı: “İklimlere göre bu iki şehir çok farklı duygular uyandırıyor benim içimde. İstanbul’a dört yıl önce kış aylarında gelmiştim ve hissettiklerim farklıydı. St. Petersburg da İstanbul gibi her mevsim size başka duygular yaşatır. Orada yazın, beyaz gecelerin hissettirdiği duygular çok özeldir.” Geleneksel Türk Sanatları’ndan beslendiğini dile getiren ressam Salavat Gilazetdinov, eserlerine de bunu yansıtıyor. Gilazetdinov sözlerini şöyle konuşuyor: “Her sergi çok önemli ama uluslarası sergiler daha özel. Çünkü karşılıklı bir değişim oluyor. Türkiye ve Rusya arasında ortak bir sergi ile de karşılıklı bir alışveriş olacak. Sadece sanatçılar için değil halk için de çok faydalı. Benim açımdan bu sergi Türkiye’yi yeniden keşfetmemi sağladı. Geleneksel sanatları gençliğimde burada öğrenmiştim. Şimdi Türkiye’de yepyeni bir sanat görüyorum ve bunları keşfediyorum.” 20 yıldır hem Büyükada ve hem de St. Petersburg’daki atölyesinde çalışmalarını sürdüren İldar Ahmetvaliev de serginin her iki ülkenin sanatçıları açısından önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

