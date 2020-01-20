Hayat İstanbula kar geliyor
AKTÜEL

İstanbul’a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere dün etkili olan yağışların bugün kuvvetli rüzgar ile birleşerek hissedilen sıcaklığı oldukça düşüreceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tahminlere göre ise İstanbul’a perşembe ve cuma günü kar yağması bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi’nde etkili olan don ve buzlanmanın ise bölge halkına zor anlar yaşatabileceği belirtildi.

YURDUN GENELİ PARÇALI BULUTLU

  • Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale’nin iç kesimleri, Bursa’nın kuzey kesimleri, Eskişehir’in doğu kesimleri, Ankara, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Hopa, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Marmara’da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul'da büyüleyici kar manzaraları
FOTOĞRAF 20
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Dün akşam saatlerinde İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı. Tarihi Yarımada, Beyoğlu ve çevresinde de yer yer fırtına şeklinde görülen yağışla birlikte şehir beyaza büründü.
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İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
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Birçok medeniyete başkentlik yapmış olan İstanbul'un tarihi dokusu da beyaz örtüyle süslendi. Karlar altında kalan Bizans Surları, Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camii doyumsuz manzaralar oluşturdu.
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İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
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İstanbul'da büyüleyici kar manzaraları
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Şehrin tarihi dokusunu süsleyen beyaz örtü, büyüleyici manzaralar oluşturdu.
Ateşkes masası

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