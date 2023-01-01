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Foto: Arşiv.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO, BUDO ve Şehir Hatlarının bugün yapacakları bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Rüzgarın, Trakya (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) ve Kıyı Ege (Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla) ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde Perşembe ve Cuma günleri güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Uşak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Vatandaşlardan sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Sosyal medyada hava tahminleriyle bilinen Hava Forum tarafından yapılan bir paylaşımda da şu ifadelereyer verildi:
Ocak sonundaki kar sinyalleri kuvvetlenmeye başladı. Meteorolojik modellerde 5500 metre sıcaklık haritalarımızda Türkiye üzerinde -40 dereceler görülmeye başlandı. Adeta kutuplardan Türkiye'ye bir koridor açılmış gibi... Bakalım büyük kavuşma gerçekleşecek mi, takipteyiz...
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Az bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu