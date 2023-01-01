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Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için son dakika uyarısı: Dikkat çeken 'kar' paylaşımı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul dahil 20 il için sarı ve turuncu kodlu fırtına uyarısı yapıldı. Marmara'da etkili olan lodos nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.
9:45 . 19/01/2023 Perşembe
Diğer
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.


DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO, BUDO ve Şehir Hatlarının bugün yapacakları bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.


KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TRAKYA VE KIYI EGE'DE BEKLENEN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA


Rüzgarın, Trakya (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) ve Kıyı Ege (Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla) ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde Perşembe ve Cuma günleri güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.


Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


İSTANBUL DAHİL 20 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Uşak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için turuncu kodlu uyarı yapıldı.


Vatandaşlardan sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


HAVA FORUM'DAN DİKKAT ÇEKEN 'KAR' PAYLAŞIMI


Sosyal medyada hava tahminleriyle bilinen Hava Forum tarafından yapılan bir paylaşımda da şu ifadelereyer verildi:


Ocak sonundaki kar sinyalleri kuvvetlenmeye başladı. Meteorolojik modellerde 5500 metre sıcaklık haritalarımızda Türkiye üzerinde -40 dereceler görülmeye başlandı. Adeta kutuplardan Türkiye'ye bir koridor açılmış gibi... Bakalım büyük kavuşma gerçekleşecek mi, takipteyiz...


MARMARA


Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


EDİRNE
°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu


İSTANBUL
°C, 18°C

Parçalı bulutlu


KIRKLARELİ
°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu


KOCAELİ
°C, 21°C

Parçalı bulutlu


EGE


Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.


DENİZLİ
°C, 17°C

Parçalı bulutlu


İZMİR
°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak yağışlı


MANİSA
°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu


MUĞLA
°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak yağışlı


AKDENİZ


Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.


ADANA
°C, 17°C

Az bulutlu


ANTALYA
°C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kıyıları aralıklı sağanak yağışlı


ISPARTA
°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu


MERSİN
°C, 17°C

Az bulutlu


İÇ ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.


ANKARA
°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu


ESKİŞEHİR
°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu


KAYSERİ
°C, 13°C

Az bulutlu


KONYA
°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu


BATI KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.


BOLU
°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu


KASTAMONU
°C, 12°C

Az bulutlu


SİNOP
°C, 16°C

Az bulutlu


ZONGULDAK
°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.


AMASYA
°C, 15°C

Az bulutlu


SAMSUN
°C, 19°C

Az bulutlu


TOKAT
°C, 15°C

Az bulutlu


TRABZON
°C, 16°C

Az bulutlu


DOĞU ANADOLU


Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.


AĞRI
°C, 7°C

Az bulutlu


ERZURUM
°C, 6°C

Az bulutlu


MALATYA
°C, 9°C

Az bulutlu


VAN
°C, 6°C

Az bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU


Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.


DİYARBAKIR
°C, 14°C

Az bulutlu


GAZİANTEP
°C, 14°C

Az bulutlu


SİİRT
°C, 13°C

Az bulutlu


ŞANLIURFA
°C, 15°C

Az bulutlu


#Hava Durumu
#Meteoroloji
#İstanbul
#Kar
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