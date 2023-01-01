Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.





DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ





Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO, BUDO ve Şehir Hatlarının bugün yapacakları bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.





KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





TRAKYA VE KIYI EGE'DE BEKLENEN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA





Rüzgarın, Trakya (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) ve Kıyı Ege (Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla) ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde Perşembe ve Cuma günleri güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.





Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





İSTANBUL DAHİL 20 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Uşak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için turuncu kodlu uyarı yapıldı.





Vatandaşlardan sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.





HAVA FORUM'DAN DİKKAT ÇEKEN 'KAR' PAYLAŞIMI





Sosyal medyada hava tahminleriyle bilinen Hava Forum tarafından yapılan bir paylaşımda da şu ifadelereyer verildi:





Ocak sonundaki kar sinyalleri kuvvetlenmeye başladı. Meteorolojik modellerde 5500 metre sıcaklık haritalarımızda Türkiye üzerinde -40 dereceler görülmeye başlandı. Adeta kutuplardan Türkiye'ye bir koridor açılmış gibi... Bakalım büyük kavuşma gerçekleşecek mi, takipteyiz...





MARMARA





Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.





EDİRNE °C, 18°C





Parçalı ve çok bulutlu





İSTANBUL °C, 18°C





Parçalı bulutlu





KIRKLARELİ °C, 17°C





Parçalı ve çok bulutlu





KOCAELİ °C, 21°C





Parçalı bulutlu





EGE





Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.





DENİZLİ °C, 17°C





Parçalı bulutlu





İZMİR °C, 19°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak yağışlı





MANİSA °C, 18°C





Parçalı ve çok bulutlu





MUĞLA °C, 14°C





Parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak yağışlı





AKDENİZ





Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





ADANA °C, 17°C





Az bulutlu





ANTALYA °C, 18°C





Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kıyıları aralıklı sağanak yağışlı





ISPARTA °C, 13°C





Parçalı ve az bulutlu





MERSİN °C, 17°C





Az bulutlu





İÇ ANADOLU





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





ANKARA °C, 13°C





Parçalı ve az bulutlu





ESKİŞEHİR °C, 14°C





Parçalı ve az bulutlu





KAYSERİ °C, 13°C





Az bulutlu





KONYA °C, 14°C





Parçalı ve az bulutlu





BATI KARADENİZ





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





BOLU °C, 15°C





Parçalı ve az bulutlu





KASTAMONU °C, 12°C





Az bulutlu





SİNOP °C, 16°C





Az bulutlu





ZONGULDAK °C, 19°C





Parçalı ve az bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ





Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





AMASYA °C, 15°C





Az bulutlu





SAMSUN °C, 19°C





Az bulutlu





TOKAT °C, 15°C





Az bulutlu





TRABZON °C, 16°C





Az bulutlu





DOĞU ANADOLU





Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





AĞRI °C, 7°C





Az bulutlu





ERZURUM °C, 6°C





Az bulutlu





MALATYA °C, 9°C





Az bulutlu





VAN °C, 6°C





Az bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU





Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





DİYARBAKIR °C, 14°C





Az bulutlu





GAZİANTEP °C, 14°C





Az bulutlu





SİİRT °C, 13°C





Az bulutlu





ŞANLIURFA °C, 15°C





Az bulutlu



