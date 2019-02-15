Hayat İstanbulda Türkiye-Azerbaycan Ortak Miras etkinliği düzenlenecek
AKTÜEL

İstanbul'da 'Türkiye-Azerbaycan Ortak Miras' etkinliği düzenlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 17 Şubat’ta 'Türkiye-Azerbaycan Ortak Miras' etkinliğine ev sahipliği yapacak. Gecede, Azerbaycan’ın dünyaca ünlü Devlet Halk Dansları Topluluğu sahne alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan’ın dünyaca ünlü Devlet Halk Dansları Topluluğu, etkinlikte sahne alacak.
Azerbaycan’ın dünyaca ünlü Devlet Halk Dansları Topluluğu, etkinlikte sahne alacak.

Ortak dil, tarih ve kültüre sahip olan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağının daha da güçlenmesi amacıyla 17 Şubat Pazar günü “Türkiye-Azerbaycan Ortak Miras” programı düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği ile Hazar Folklor Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin (HAZARFEM) organizasyonunda gerçekleştirilecek sanat etkinliği, ücretsiz olacak.

Tüm İstanbullular programa davetli

İstanbul Kongre Merkezi’nde saat 19:00’da başlayacak gecede, Azerbaycan Kültür Bakanlığı’nın dünyaca ünlü Devlet Halk Dansları Topluluğu sahne alacak.

Etkinliğin ilk bölümünde Azerbaycan kültürünün en güzel örneklerini sunacak olan Topluluk, ikinci bölümde ise Türk dünyasının ilk milli balesi olan ve Köroğlu’nun kahramanlığının işlendiği 'Köroğlu Milli Balesi'ni sahneleyecek.

Kardeş bağlarının güçlenmesi hedefleniyor

'Türkiye - Azerbaycan Ortak Miras' projesi kapsamında, kardeş iki ülke arasındaki bağların daha da güçlenmesi amacıyla, 2019 yılı içerisinde her iki ülkede çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.

Türkiye ve Azerbaycan’dan üst düzey protokol ve STK temsilcilerinin katılacağı Pazar günkü etkinliğe tüm İstanbullular davet edildi.

Azerbaycan'ın dünyaca ünlü halk dansları topluluğu İstanbul'a geliyor
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Azerbaycan'ın dünyaca ünlü halk dansları topluluğu İstanbul'a geliyor


İstanbul Büyükşehir Belediyesi,Ortak dil, tarih ve kültüre sahip olan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağının daha da güçlenmesi amacıyla 17 Şubat Pazar günü düzenlenecek “Türkiye-Azerbaycan Ortak Miras” sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. Gecede, Azerbaycan'ın dünyaca ünlü Devlet Halk Dansları Topluluğu sahne alacak.
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