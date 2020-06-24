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İsveçli akrobat nefes kesti: 3 bin metrede 3 rekor birden

İsviçreli akrobat Freddy Nock, pandemi günlerinde umut olmak için Alplerde bir dizi performans sergiledi. 3 bin metre yükseklikteki performansıyla da 3 rekor birden kırdı.

Haber Merkezi Diğer
Akrobat 3 bin metre yükseklikteki performansıyla 3 rekor birden kırdı.
Akrobat 3 bin metre yükseklikteki performansıyla 3 rekor birden kırdı.

Freddy Nock, performanslarını 3 bin metre yükseklikte gerçekleştirdi. Akrobat önce 39.1 dereceden fazla bir eğimde 40 metre boyunca dengede kaldı. Ardından da teleferik teli üzerinde 367 metre bisiklet sürdü. İsviçreli akrobat ayrıca, maske takıp gözleri bağlı yürüdü.

İp üzerinde tam 151 metre giden Nock, böylece üçüncü rekorunu da kırmış oldu. BBC'nin haberine göre; Nock, bu performansı salgın günlerinde insanların hayatına olumlu katkı sunmak için yaptığını söyledi.

  • Nock, "Olumlu düşünüyoruz ve bu yüzden de mutluyuz. Savaşın olduğu eski zamanları düşünürseniz, sanatçılar insanlara hayatı geri verirdi" ifadelerini kullandı.


İsviçreli akrobat Nock, bir sonraki performansını 5 bin metre yükseklikte bir sıcak hava balonu üzerinde sergilemk istediğini de söyledi.


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