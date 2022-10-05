Jules Verne'nin romanı gerçek olabilir: Gezegenin derinliklerinde gizemli bir okyanus keşfedildi

Uluslararası bir araştırmacı ekibi, Botswana'nın yaklaşık 410 mil altında oluştuğuna inanılan son derece nadir bir elması analiz etti. Nature Geoscience dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, gezegenin üst ve alt mantosu arasındaki bir bölgede gizemli bir okyanusun var olduğu kanıtına ulaşıldı.

Bu gizemli bölge, Dünya'nın iç kısımlarına yüzlerce mil uzaklıkta olan geçiş bölgesi olarak biliniyor ve önceden düşünülenden çok daha fazla sıkışmış su ve karbondioksit tutuyor. Dünya'nın ve belki de diğer gezegenlerin nasıl yaşanabilir hale geldiğini anlamak için etkileri olan bu bölge, hala gizemini koruyor.

KEŞİF, JULES VERNE'ÜN ROMANLARINI HATIRLATTI

Aksam.com.tr'nin Futurism ve Vice'dan atkardığı habere göre; Araştırma, Dünya'nın su döngüsüne ve bunun son 4,5 milyar yılda bugün bildiğimiz okyanus dünyasına nasıl evrildiğine dair anlayışımız üzerinde geniş kapsamlı etkilere sahip olabilir.

REKLAM

Frankfurt'taki Goethe Üniversitesi Yerbilimleri Enstitüsü'nden araştırmacı Frank Brenker yaptığı açıklamada, "Bu çalışmada geçiş bölgesinin kuru bir sünger olmadığını, ancak önemli miktarda su tuttuğunu gösterdik" dedi. Brenker, "Bu aynı zamanda bizi Jules Verne'in Dünya'nın içinde bir okyanus fikrine bir adım daha yaklaştırıyor" ifadelerine yer verdi.

DÜNYADAKİ SU MİKTARININ ALTI KATI KADAR SUYA SAHİP OLABİLİR

Açıklamaya göre bu geçiş bölgesi, Dünya'nın tüm okyanuslarında bulunan toplam su miktarının altı katına kadar suya sahip olabilir.

Ekibin analiz ettiği elmas, yalnızca Dünya'nın mantosunda yüksek basınç ve sıcaklık seviyeleri altında oluşan, ancak suyu oldukça iyi tutabilen bir element olan ringwooditin en yaygın olduğu bir bölgeden geldi.

REKLAM

Bu elmas gibi çok yerin altından çıkan değerli taşlar, yaşamın Dünya'da nasıl ortaya çıktığı ve başka bir yerde var olup olmayacağı sorusunun pek çok cevabını barındırıyor. Su, bildiğimiz şekliyle yaşamın temel bileşenidir; bu nedenle, uzaylı yaşamı arayışına katılan bilim adamları, özellikle sıvı suyun bulunabileceği gezegenleri belirlemeye odaklanmışlardır.

Purdue Üniversitesi'nde bir mineral fizikçisi olan Tingting Gu, "Bu çalışmada suyun oldukça önemli bir keşif olduğunu düşünüyorum. Dünya'nın çok derinlerindeki sulu ortam, aslında yaşamın kökeni ve Dünya'nın neden yaşanabilir olduğu için çok kritiktir. Bu suyun nereden geldiğini anlamamız gerekiyor" cümlelerine yer verdi.

Bilim insanları, 2014 yılında benzer bir elması analiz ettikten sonra, Dünya'nın geçiş bölgesinin bol miktarda su tuttuğundan şüphelenmişti, ancak en son araştırma bu teoriyi destekledi.

REKLAM

Araştırmaya dahil olmayan Alberta Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı ve manto jeokimyacısı olan Suzette Timmerman, Scientific American'a verdiği demeçte, "Yalnızca bir örneğiniz varsa, bu sadece yerel bir sulu bölge olabilir. Ancak ikinci örneğe sahip olursak, bunun tek bir olay olmadığını şimdiden söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

FOTOĞRAF 10 Minderoo Vakfı ve Batı Avustralya Üniversitesi'nden okyanus uzmanları, genetikçiler ve yerbilimcilerden oluşan bir grup bilim insanı 3 yıllık 'Derin Deniz Araştırması' sırasında son derece nadir görülen bir deniz anasını görüntülemeyi başardı. Hidrozaa sınıfına ait Trachymedusa adı verilen deniz anası, Doğu Hint Okyanusu'nun 5 bin metre derinliğine yerleştirilen kamera sayesinde görüntüledi. NADİR RASTLANIYOR



Bilim insanları yaptıkları açıklamada, narin olduğu belirtilen ve parlak mavi olduğu görülen dokunaçlı deniz anasının derin okyanus diplerinde yaşadığını ve son derece nadir görüntülendiğini ifade etti. Trachymedusa adı verilen deniz anası. Çok nadir rastlanan bu deniz anası çan şeklinde, maksimum çapı yaklaşık 4,5 milimetre ve genellikle genişliği ile uzunluğu aynı boyutta. Okyanusun en derin yerlerinde yaşayan fantastik hayvanlar.. Kendi ışıklarını üretebilen ve çok hassas gözlere sahip balta balığı, 200 ila bin 600 metre arasında yaşıyor Fırfırlı köpekbalığı, yaklaşık 25 sıradan oluşan tam 300 dişi bulunuyor. Dumba Ahtapot, 300 ila 5000 metre derinlikte yaşayan bu ahtapot, sanki bir pokemon.. Bin 500 metre derinlikte yaşayan ve kendi ışıını üretebilen ejder balığının boyu yaklaşık 15 santimetre.

Çenesindeki ışığı hem çiftleşmek hem de avlarının dikkatini çekmek için kullanıyor. Okyanusun 5 bin metre derinliğinde bulundu Avustralya'da bilim insanları, Hint Okyanusu derinliklerinde gözlem projesi yürütürken 5 bin metre derinlikte son derece nadir rastlanan bir deniz canlısını görüntülemeyi başardı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 6 Endurance22 ekibi, 9 Mart tarihli basın açıklamasında, geminin 3,008 metre derinlikte ve geminin kaptanı Frank Worsley tarafından orijinal olarak kaydedilen konumdan 6,4 kilometre uzakta bulunduğunu söyleyerek anıtsal keşfi duyurdu. Endurance’ın fotoğrafları ve videosu, geminin oldukça iyi durumda olduğunu ve adının kıç tarafında açıkça görülebildiğini gösteriyor. Keşif, gemi 107 yıldır görülmediği için önemli bir arkeolojik başarı olarak adlandırılıyor. Ünlü Antarktika kaşifi İrlandalı Sir Ernest Henry Shackleton'ın kullandığı üç direkli yelkenli gemi 'Endurance'ın enkazı, 1915'te buz kütlesine sıkışıp battıktan sonra, bir asırdan fazla kaldığı okyanus tabanında keşfedildi. 144 fit (43 metre) uzunluğundaki gemiyi bulmak için daha önce yapılan girişimler başarısız olsa da, Falklands Maritime Heritage Trust tarafından düzenlenen Endurance22 Görevi, yüksek çözünürlüklü kameralar ve tarayıcılarla donatılmış, gelişmiş sualtı araçlarını kullanarak gemiyi bulmayı başardı. Seferin Keşif Direktörü Mensun Bound, \"Bu, şimdiye kadar gördüğüm en iyi ahşap batık. Dik, bozulmamış ve mükemmel bir şekilde korunmuş durumda\" dedi.



Geminin kalıntıları, kaptanı Frank Worsley tarafından kaydedilen konumdan yaklaşık altı kilometre uzakta bulundu. TARİHİN EN İKONİK HİKAYESİ



'Endurance' gemisi Antarktika kıtasının ilk kara geçişini yapma girişimi için İmparatorluk Trans-Antarktika Seferi sırasında Shackleton tarafından kullanıldı. Keşif seferi 1914'te başladı ancak, ertesi yıl 'Endurance' bir buz kütlesinde sıkışıp kaldı ve Kasım 1915'te battı. Shackleton ile gemi mürettebatı yürüyerek ve küçük teknelerle, Fil Adası'na kaçtı. Kaçmayı başaranlar, 30 Ağustos 1916'da Fil Adası'ndan kurtarıldı. 28 gemi adamının hayatta kalma hikayesi, en büyük kutup hikayelerinden biridir. 'Endurance'ın enkazı, tüm batıkların en ikoniklerinden bir tanesiydi ve 1915'te battığından bugüne kadar nerede olduğu bulunamamıştı. (Star) Okyanusun üç kilometre derinliğinde bulundu Shackleton'ın Antarktika keşif gemisinin enkazı, Weddell Denizi'nin 3 km altında keşfedildi. 107 yıldır kayıp olan gemiden geriye kalanlar, battığı sırada kaptanının kaydettiği noktadan yaklaşık altı kilometre uzağında bulundu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



