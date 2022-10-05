Jules Verne'nin romanı gerçek olabilir: Gezegenin derinliklerinde gizemli bir okyanus keşfedildi
Araştırmacılar, Dünya'nın derinliklerinde bir "okyanus" olduğuna dair yeni kanıtlar bulduklarını açıkladı. Denizin yaklaşık 410 mil altında olduğu düşünülen ve Dünya'daki tüm okyanuslardan daha fazla suyun bulunduğu iddia edilen bu okyanus, Fransız yazar Jules Verne'ün “Denizler Altında yirmi bin fersah” eserini akıllara getirdi. Yeni keşfedilen bir mücevher bu gizeme daha fazla ışık tuttu.
Uluslararası bir araştırmacı ekibi, Botswana'nın yaklaşık 410 mil altında oluştuğuna inanılan son derece nadir bir elması analiz etti. Nature Geoscience dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, gezegenin üst ve alt mantosu arasındaki bir bölgede gizemli bir okyanusun var olduğu kanıtına ulaşıldı.
Bu gizemli bölge, Dünya'nın iç kısımlarına yüzlerce mil uzaklıkta olan geçiş bölgesi olarak biliniyor ve önceden düşünülenden çok daha fazla sıkışmış su ve karbondioksit tutuyor. Dünya'nın ve belki de diğer gezegenlerin nasıl yaşanabilir hale geldiğini anlamak için etkileri olan bu bölge, hala gizemini koruyor.
KEŞİF, JULES VERNE'ÜN ROMANLARINI HATIRLATTI
Aksam.com.tr'nin Futurism ve Vice'dan atkardığı habere göre; Araştırma, Dünya'nın su döngüsüne ve bunun son 4,5 milyar yılda bugün bildiğimiz okyanus dünyasına nasıl evrildiğine dair anlayışımız üzerinde geniş kapsamlı etkilere sahip olabilir.
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Frankfurt'taki Goethe Üniversitesi Yerbilimleri Enstitüsü'nden araştırmacı Frank Brenker yaptığı açıklamada, "Bu çalışmada geçiş bölgesinin kuru bir sünger olmadığını, ancak önemli miktarda su tuttuğunu gösterdik" dedi. Brenker, "Bu aynı zamanda bizi Jules Verne'in Dünya'nın içinde bir okyanus fikrine bir adım daha yaklaştırıyor" ifadelerine yer verdi.
DÜNYADAKİ SU MİKTARININ ALTI KATI KADAR SUYA SAHİP OLABİLİR
Açıklamaya göre bu geçiş bölgesi, Dünya'nın tüm okyanuslarında bulunan toplam su miktarının altı katına kadar suya sahip olabilir.
Ekibin analiz ettiği elmas, yalnızca Dünya'nın mantosunda yüksek basınç ve sıcaklık seviyeleri altında oluşan, ancak suyu oldukça iyi tutabilen bir element olan ringwooditin en yaygın olduğu bir bölgeden geldi.
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Bu elmas gibi çok yerin altından çıkan değerli taşlar, yaşamın Dünya'da nasıl ortaya çıktığı ve başka bir yerde var olup olmayacağı sorusunun pek çok cevabını barındırıyor. Su, bildiğimiz şekliyle yaşamın temel bileşenidir; bu nedenle, uzaylı yaşamı arayışına katılan bilim adamları, özellikle sıvı suyun bulunabileceği gezegenleri belirlemeye odaklanmışlardır.
Purdue Üniversitesi'nde bir mineral fizikçisi olan Tingting Gu, "Bu çalışmada suyun oldukça önemli bir keşif olduğunu düşünüyorum. Dünya'nın çok derinlerindeki sulu ortam, aslında yaşamın kökeni ve Dünya'nın neden yaşanabilir olduğu için çok kritiktir. Bu suyun nereden geldiğini anlamamız gerekiyor" cümlelerine yer verdi.
Bilim insanları, 2014 yılında benzer bir elması analiz ettikten sonra, Dünya'nın geçiş bölgesinin bol miktarda su tuttuğundan şüphelenmişti, ancak en son araştırma bu teoriyi destekledi.
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Araştırmaya dahil olmayan Alberta Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı ve manto jeokimyacısı olan Suzette Timmerman, Scientific American'a verdiği demeçte, "Yalnızca bir örneğiniz varsa, bu sadece yerel bir sulu bölge olabilir. Ancak ikinci örneğe sahip olursak, bunun tek bir olay olmadığını şimdiden söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.