​Kadın kahramanlar Antep’te

Geçtiğimiz hafta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in ev sahipliğinde 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşında Kadın Kahramanlar adlı sergiyi görmeye gittik. Sergi İstanbul’daki Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonundan özel olarak seçilmiş.Pek çok belge, fotoğraf ve mektup kadın kahramanların hikayesini gün yüzüne çıkarıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Antep Savunması’nın her anını gözler önüne seren 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’ndeki sergi diğer bölümler gibi oldukça etkileyiciydi. Özellikle öğrencilerin, ailelerin mutlaka ziyaret etmesi gereken yerlerden biri olduğunu söylemeliyiz. Bilindiği gibi hem 1. Dünya Savaşı’nda hem de Kurtuluş Savaşı’nda verilen mücadelede kadın, çoluk, çocuk birlikteydi. Kimi cepheye yaralı askerlere yardım etmek için koştu kimi de sırtında mermi taşıdı.

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Hemşire Safiye Hüseyin Elbi’nin Yurtdışı eğitimi sırasında ailesine gönderdiği mektuplar ile 1.Dünya Savaşı sırasında görev yaptığı Reşit Paşa Gemisi’nden yazdığı mektuplar.

İşte Gaziantep’te açılan “1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Kahramanlar Sergisi bizi bir kez daha o günlere götürüyor. Sergi 1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde, işgal edilen bir ülkenin ve yok edilmeye çalışılan bir halkın, tüm yokluklara rağmen ağır şartlar altında giriştiği mücadele esnasında Türk kadınının çektikleri zorlukları, yüklendikleri sorumlulukları ve gösterdiği kahramanlıkları konu alıyor.

İLK TÜRK HEMŞİRESİ: SAFİYE HÜSEYİN ELBİ

Sergisi kapsamında, Hilal-i Ahmer Cemiyeti (KIZILAY) tarafından kurulan Hemşirelik kursları belge ve fotoğrafları, yardım rozetleri ve kartpostalları ile ilk Türk hemşire Safiye Hüseyin Elbi’ye ait madalyalar, mektuplar ayrıca savaş esnasında cephane ve erzak taşıma faaliyetlerini gösteren fotoğraf ve evraklar, fişek fabrikasında çalışan kadın ve çocukların fotoğrafları, kartpostal, aksesuar, rozet, madalya, Şefkat nişanı, mektup, propaganda afişleri, dönemin gazete nüshaları, bilgi belge ve fotoğrafları ziyaretçilerle buluşuyor. 1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Kahramanlar Sergisi’nde Milli Mücadele dönemine ait toplam 22 manken, 2 diorama ve 222 obje yer alıyor.

GİZLİ KAHRAMANLARIMIZ KADINLAR SERGİDE

Bu önemli sergiyi Hisart Canlı Tarih Müzesi’nin kurucusu ve sahibi koleksiyoner Nejat Cuhadaroğlu ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte gezdik. Her bir eserinde 30 senelik maket deneyimi, 25 senelik diorama yeteneği ve 18 senelik koleksiyoner kimliğini bu sergide ziyaretçilerle buluşturan Hisart Canlı Tarih Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, Milli Mücadele tarihimizin gizli kahramanları kadınları konu alan serginin Gaziantep’te açılmasının önemine değinerek katkılarından dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin’e teşekkürlerini sundu.

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TÜRK KADINI CEPHEDE

Çuhadaroğlu; “Milli Mücadele döneminde işgali protesto etmek amacıyla düzenlenen mitinglere yoğun bir şekilde iştirak eden Türk Kadını, bu ölüm kalım mücadelesinde, hem cephelerde yer almış, hem de cephe gerisinde kurduğu yardım cemiyetleri vasıtasıyla yaralı ve hastaların bakımı, askerlerimize giyecek ve yiyecek temini, kağnılarla cepheye silah-erzak taşıma ve cephane imali işlerinde, sırası geldiğinde çocukları ile beraber çalışarak hizmet etmiştir. Milli mücadelenin en önemli aktörlerinden olan Türk Kadının çektiği zorlukları, yüklendiği sorumlulukları ve gösterdiği kahramanlıkları işleyen sergi; içinde barındırdığı eserler aracılığı ile taşıdığı anlam ve kültürel ağırlığı açısından tarihe ışık tutmaktadır’’ diyor.

EŞSİZ MİRASIMIZA SAHİP ÇIKALIM

Kadın Kahramanlar sergisini G.Antep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Hisart’ın sahibi Nejat Cuhadaroğlu ile birlikte gezdik.

İstanbul Çağlayan’da bulunan Hisart Canlı Tarih Müzesi, Roma imparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Kurtuluş Savaşı, 1.ve 2. Dünya Savaşı, Körfez Savaşı gibi dünya tarihine etki eden medeniyet ve olaylara ait askeri ve etnografik eserlerin yanı sıra eşi benzeri olmayan binlerce esere ve Osmanlı dönemi padişahlarının kişisel eşyalarına da ev sahipliği yapıyor. Temel hedefi ülke tarihimizin eşsiz mirasını ve bu mirasın kayıp halkalarını gün yüzüne çıkarmak olan Hisart Canlı Tarih Müzesi dünyada eşi benzeri olmayan teşhir, tanzim ve sergileme tekniği ile 1000 yıllık tarihe ışık tutuyor. Hisart Canlı Tarih Müzesi, 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültürel mirasa ve sanat dünyasına katkıda bulunanlara verilen en prestijli ve değeri en yüksek ödül olan “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri’’nin sahibidir.

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Milli Mücadele Yıllarında Kara Fatma’nın da yer aldığı kahramanlara ait fotoğraf.

83 KADIN ŞEHİDİ UNUTMAYALIM

“1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Kahramanlar Sergisi kadın kahramanlarımızı bir kez daha gündeme getiriyor. Bilindiği gibi bu savaşlarda canını vererek adını ölümsüzleştiren 83 kadın şehidimiz bulunuyor. Cepheden cepheye koşan kadın kahramanlarımız arasında pek çok da gazimiz vardır.