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Hayat Kadınlar bakır sanatını ayakta tutuyor
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Kadınlar bakır sanatını ayakta tutuyor

Kadınlar bakır sanatını ayakta tutuyor

Tunceli’nin Pertek ilçesinde bakır işlemeciliği kurslarında kadınlar, hem bakır sanatını ayakta tutuyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor.

Haber Merkezi IHA
Bakır sanatına gönül veren kursiyerler ev ekonomisine de katkıda bulunuyorlar.
Bakır sanatına gönül veren kursiyerler ev ekonomisine de katkıda bulunuyorlar.

Tunceli Valiliği, Pertek Kaymakamlığı, Belediye, İŞKUR ve diğer kamu kuruluşlarının desteğiyle Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 4 yıldır yürütülen bakır işlemeciliği kurslarında kadınlar, hem el sanatı öğreniyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kadınlardan yoğun ilgi gören kursta önce eğitimler veriliyor. Çoğunluğu ev hanımlarından oluşan kursa katılan kadınlar, darbe kalemleriyle bakırın üzerine ince motifler işliyor. Siparişleri yetiştirmek için yoğun çalıştıklarını kaydeden kadınlar, gelecek siparişlerle üretimi daha da çoğaltmayı planlıyorlar.
Meslek öğrenip ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar

Kursiyerlerden Leyla Karakışlık, “Ben 3,5 yıldır bakır atölyesinde kurs görüyorum. Burada biz hem ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz, hem de meslek öğreniyoruz. Arkadaşlarımızla burada zamanımız iyi geçiyor. Kursların açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kursiyerlerden Yasemin Korkmaz ise, “Ben ev hanımıyım ve 2 çocuk annesiyim. Ben 3,5 yıldır kursa devam ediyorum. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışıyoruz. Sayın valimizin desteğiyle uzun zamandır bu işi yapıyoruz. Yaptığımız işle ilgili siparişler alıyoruz. Şu an Tunceli’de Haziran ayında düzenlenecek olan Dünya Rafting Şampiyonası’yla ilgili çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şehre davet ediyorlar

Türkiye’nin her yerinden siparişler beklediklerini dile getiren kursiyer Mevlüde Zorlu da, “Pertekli bir bayan olarak en başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın el sanatlarını yaşatma projesiyle kurslarımıza devam ediyoruz. Bu açıdan şanslı ilçelerden biriyiz. Hatta çoğu illerden daha şanslı bir ilçeyiz. Burada yaklaşık 4 yıldır bu işi yapıyoruz. Çok güzel şeyler öğrendik. Çalışıyoruz. Siparişler alıyoruz. Küçükte olsa ailemize ekonomik katkıda bulunuyoruz. Aynı zamanda burada sanat öğrenerek vakit geçiriyoruz. Bu kursun açılmasına destek olan Valimize, Kaymakamımıza ve destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz ülke çapında sipariş bekliyoruz. Kursların devam etmesini istiyoruz. Şimdi kursumuzda 15 bayan el ele, gönül birliğiyle çalışıyoruz" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ilçelerine davet eden Zorlu, “Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilçemize gelip yaptığımız bu eserleri görmesini çok istiyoruz. Çünkü bunlar aslında kendisinin eserleri. Kendilerinin projesi. Bizler Cumhurbaşkanımızı burada görmekten onur duyarız” dedi.

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