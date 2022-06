Kadınlar birbirinin yurdu olsun

Sekiz kadın, 2018 yılında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) bünyesinde iş dünyasında kadınları desteklemek için MÜSİAD Kadın oluşumu için yola çıktı. Kadının bulunduğu her alanda farkındalık oluşturmayı, kadın girişimcileri desteklemek, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmek ve kadın girişimci potansiyelinin güçlendirilmesi için faaliyetler gerçekleştirmeyi kendisine gaye edindi. Şimdilerde ise gerek iş gerek sosyal hayatta kadınların karşılaştığı sorunlara isabetli çözümler ve çözüm önerilerinin sunulması için projeler geliştirerek adından söz ettiriyor. İş hayatı kadar aile hayatı, sosyal yaşam ve eğitim konularına da önem veren MÜSİAD Kadın, geçtiğimiz aylarda “Engelsiz Fark Et, Engelsiz Keşfet” isimli projeleriyle, tamamen engelli bireylerin kendi yeteneklerini özel olarak sergileyebilecekleri bir alan oluşturarak özel bireylerin yeteneklerini gözler önüne sundular. Çocukların ekrana bakma sürelerinin azaltılmasına yönelik “Pozitif Gençlik” isimli projelerini de önümüzdeki günlerde hayata geçirecekler. Bir fikri olup ve bunu hayata geçirmek isteyen kadınlara da yol haritası çizmek ve projelerini hayata geçirmek için destek olacakları Kuluçka Merkezi isimli projeleri de şu an olgunlaşma aşamasında. Şimdilerde ise büyük bir heyecanla 14 Haziran’da ilk defa gerçekleştirecekleri Uluslararası Farkındalık Zirvesi’ne hazırlanıyorlar. Bu hafta MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar ile bir araya geldik ve bu yıl ilk defa gerçekleştirecekleri Uluslararası Farkındalık Zirvesini, çalışmalarını ve yeni projelerini konuştuk.

SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BULUYORUZ

MÜSİAD Kadın olarak; geniş bir perspektiften iktisadi hayat, sosyal hayat, aile hayatı ve eğitim hayatı konularının birbirini besleyen, birbirini yukarıya taşıyan unsurlar olduğunu söyleyen Meryem İlbahar, “Birisini diğerinden daha az önemli görmüyoruz. Bu sebeple her noktada çalışmalarımızla projelerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diyor. İlbahar kadın girişimcileri desteklemeyi, kadın istihdamını artırmayı ve bununla ilgili projeler üretmenin en büyük hedefleri olduğunu söylüyor. İş hayatı kadar aile hayatı, sosyal yaşam ve eğitim konularına da önem verdiklerini söyleyen İlbahar, “Olumsuzu düşünüp çok fazla dillendirmekten ziyade fark ettiğimiz, var olduğunu düşündüğümüz problemleri oturup, konuşup istişare edip ’Bu sorunlara nasıl çözüm önerileri bulabiliriz?’i tartışıyoruz” diyor ve ekliyor: “Kadınlar olarak birbirimizi destekleyerek, birbirimizin yükselmesine izin vererek, birbirimizin yurdu olmaya talip olarak birtakım sorunları el birliğiyle aşabileceğimize inanıyoruz.”

POZİTİF GENÇLİK PROJESİ YOLDA

Yaptıkları çalışmaları anlatan İlbahar, geçtiğimiz aylarda MÜSİAD Merkezi’nde “Engelsiz Fark Et, Engelsiz Keşfet” isimli bir proje gerçekleştirmiş. Tamamen engelli bireylerin kendi yeteneklerini özel olarak sergileyebilecekleri bir alan oluşturan MÜSİAD Kadın, özel bireylerin yeteneklerini gözler önüne sunmuşlar. İlbahar bir diğer projeleri olan “Pozitif Gençlik” projesini de anlatıyor. İlbahar pandemi sürecinde çocuk ve yetişkinlerde çok fazla ekran bağımlılığı olduğunu ve ekrana bakma süresinin arttığını söylüyor. “Özellikle çocukların okula gidemediği süreyle birlikte ailelerin bu konuda ciddi problemler yaşadığını biliyoruz” diyen İlbahar, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden bir uzmanla “Pozitif Gençlik” projesini yaptıklarını dile getiriyor. Bu projeyle de hedeflerinin çocukların ekrana bakma sürelerinin azaltılmasına yönelik birkaç haftalık bir program olduğunu anlatan İlbahar, “Bu bir problemdi bizim için ve bu probleme temas ettik. Bu bir problemdir diye her yerde söylemek yerine problemi fark edip, çözüm odaklı hareket ederek projeler ürettik” diyor ve önümüzdeki günlerde bu projeyi hayata geçireceklerinin müjdesini veriyor.

BİR FİKRİ OLAN KADINLARA MÜJDE

Kuluçka Merkezi projesiyle de kadın girişimcilere farkındalık yaratmayı amaçlıyorlar. İlbahar, “Normalde biliyoruz ki girişimcileri destekleyen birçok proje var, imkan var ve kapı var. Bu konuda hepimiz hemfikiriz ancak bizim Kuluçka Merkezimin mantığı biraz daha kadınlar özelinde olması. Kadınların bu bir konuda fikirleri varken, hayata geçirmeleri ya da bir hayallerini hayata geçirmeleri kısmında o cesaretin o yol haritasının verilmesi konusunda destek olmak istiyoruz. Bunun aslında üyelerimiz için veya yakınımızdakiler için değil, Anadolu’daki bir kadın için de istiyoruz” diyor. Evinde üreten ama dışarıya bunu nasıl yansıtacağını bilmeyen bir kadına da destek olmak istediklerini ifade eden İlbahar, Kuluçka Merkezi’nin kapısının tüm kadınlara açık olduğunu ve buradaki hedeflerinin “Aslında bir fikri var ve bunu hayata geçirmek istiyor, bir hayali var bu aksiyonları nasıl alacağını bilmiyor ve cesaret edemiyor. Biz hem yol haritasını çiziyoruz hem de cesaretlendirmek istiyoruz” şeklinde anlatıyor. İlbahar, “Biz MÜSİAD Kadın olarak, ‘Kadınlar birbirinin yurdu olsun’ diyoruz hep” diyor.

Fotoğraf: sedat özkömeç

DÖNÜŞÜM KADINLARLA BAŞLAR

Bu yıl ilk defa MÜSİAD Kadın’ın Zirvesi olarak 14 Haziran’da AKM’de Uluslararası Farkındalık Zirvesi’ne de ev sahipliği yapacaklar. Kadın-erkek herkese açık olacak zirvede göç, çevre ve sağlık, girişimcilik ve dijital konular masaya yatırılacak. İlbahar, “Bu konulara hakikaten temas ettikten sonra çözüm önerileri getirmeyi hedefliyoruz. Her sene yapacağımız zirvenin bazı konuları olacak. Bu konular minvalinde zirvelerimizi gerçekleştireceğiz ve elbette bir sürü zirveler var. Bunu diğerlerinden ayıran ise burada -mış gibi yapmak yerine bir çıktı elde etmeyi hedefliyoruz. Çıktılarla bir kitaplaştırma sürecimiz olacak. Ama tabii ki en büyük hedefimiz şu ki; zirvemize katılacak her birey oradan ayrılırken aklında zirveye dair bir cümle bir hikâye, kalsın istiyoruz” diyor.