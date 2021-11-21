Hayat Kadir İnanırın sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi
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Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi

Usta oyuncu Kadir İnanır, beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi, İnanır'ın felç riski olmadığını, durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Kadir İnanırın sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi
Kadir İnanır

Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli’ye getirildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.

İnanır'ın durumunun iyiye gittiği, felç riski taşımadığı açıklandı.

YENİ AÇIKLAMA: FELÇ RİSKİ YOK

Kadir İnanır'ın beyin damarında pıhtı açması sonucu rahatsızlandığı ihtimali üzerinde durulurken, felç riski taşıdığı öne sürülmüştü.

Pamukkale Üniversitesi'nden yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu, felç riski taşımadığı ve gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı
HAYAT
Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dün akşam, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden Kadir İnanır’ın durumu hakkında sosyal medyadan açıklama yapılmıştı.

İnanır’ın sağlık durumunun iyi olduğuna dair yapılan açıklamada, "Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır’ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verilmişti.

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