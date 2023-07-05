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Hayat

Kahraman polise validen ödül: Yaşlı adamı sırtında taşımıştı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde su birikintisi yüzünden yolun karşısına geçemeyen yaşlıyı sırtında taşıyarak yardımcı olan polis memuruna teşekkür edip hediye verdi.

15:18 . 5/07/2023 Çarşamba
AA
Hatay'da yaşlı adamı sırtında taşıyan polise validen ödül verildi.

Hatay'da yaşlı adamı sırtında taşıyan polise validen ödül verildi.

Yaşlı bir kent sakini, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kıyı bandının zarar görmesi nedeniyle oluşan su birikintisi yüzünden yolun karşısına geçemeyince yardımına bölgede görevli trafik polisi yetişti. Polis memuru Hasan Aba, yaşlıyı sırtına alarak yolun karşısına geçirdi. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar sosyal medyaya yansıdı. Bunun üzerine Vali Masatlı, bir araya geldiği polis Aba'ya teşekkür ederek hediye takdim etti. Vali Masatlı, yaptığı konuşmada, polis camiasında böyle örnek davranışların sürekli yaşandığını, bundan vatandaşların da mutlu olduğunu söyledi.

'Bu sadece görünen yüzü'

Polis ekiplerinin zorda kalmış, düşkün, ihtiyacı olan herkese her türlü çabayı göstererek yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Masatlı, şöyle konuştu: "Polisimiz burada emniyet ve asayişten sorumlu, insanlarımızın mal ve can güvenliğini sağlayan ekip olmakla birlikte diğer taraftan da zorda kalmış, düşkün, ihtiyacı olan insanlarımıza da her türlü çabayı göstererek yardımcı olmaya çalışıyor. Hasan kardeşimiz de dün yaşlı bir amcamızın önce koluna girmiş, zorlanarak yürürken bir su birikintisinde sırtına alıp geçirmiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir davranış sergilemiş. Ama bu sadece bu arkadaşlarımızın görünen yüzü. Aslında bu ve buna benzer pek çok davranışı bizler görmüyoruz ama onları sergiliyorlar."

#Hatay
#İskenderun
#polis memuru
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