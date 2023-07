Kahraman polise validen ödül: Yaşlı adamı sırtında taşımıştı

Polis ekiplerinin zorda kalmış, düşkün, ihtiyacı olan herkese her türlü çabayı göstererek yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Masatlı, şöyle konuştu: "Polisimiz burada emniyet ve asayişten sorumlu, insanlarımızın mal ve can güvenliğini sağlayan ekip olmakla birlikte diğer taraftan da zorda kalmış, düşkün, ihtiyacı olan insanlarımıza da her türlü çabayı göstererek yardımcı olmaya çalışıyor. Hasan kardeşimiz de dün yaşlı bir amcamızın önce koluna girmiş, zorlanarak yürürken bir su birikintisinde sırtına alıp geçirmiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir davranış sergilemiş. Ama bu sadece bu arkadaşlarımızın görünen yüzü. Aslında bu ve buna benzer pek çok davranışı bizler görmüyoruz ama onları sergiliyorlar."