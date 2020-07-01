Kahvaltının vazgeçilmezi siyah zeytindeki hileye dikkat: Boya kullanıyorlar

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan zeytinde yapılan hileler hakkında uyarılarda bulundu. Özellikle siyah renkte tezgahlarda yer alan türünün hileye açık olduğunu ifade eden Toprak, çekirdeğin çok aşırı siyah olmaması gerektiğini belirterek, "Zeytin, dalından koparıldığı gibi yenemeyen tek çekirdekli meyve olarak geçer. Çünkü içerisinde acılık içeren bir madde bulunur. Bunun uzaklaştırılması için de kostik dediğimiz bir hava verilerek koyulaşması sağlanır ve bu acılık yok edilir. Daha sonra da zeytine renklendirici maddeler katılabilir. Bunlar zeytin tebliğinde bulunan renklendirme amaçlı kullanılan maddelerdir. Yasaldır. Ancak dikkat edilmesi gereken noktalardan biri; zeytin açıldığı zaman elle morumsu, pembemsi bir renk bulaşmaması gerekmektedir. Çekirdeği, kahverenginden mora dönük bir renkte olmalıdır. Her çekirdeği siyah olan zeytin boyalı zeytin değildir ama çok aşırı siyah olmaması gerekmektedir. Yendiğinde de ekşi bir tat bırakmaması gerekmektedir" dedi.

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Toprak, "Zeytinin olgunlaşma süresi 4-6 ay arası değişebilir bu süreyi biraz daha kısaltabilmek için boyalar kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 12 Salamura zeytinin 4 ile 6 ay arasında hazır olduğunu söyleyen zeytin işleme ustası İsmail Fındık, kullanılan çeşitli kimyasallarla en erken 4 ayda hazır hale gelen zeytinin 2 hafta içinde raflarda satışa çıkarıldığını kaydetti. Fındık, Doğal fermantasyon yapıyoruz. Genelde 5 aydan aşağı ürün alamıyoruz; ancak 15 günde zeytini hazırlayanlar var. Demir oksidi de genelde siyah zeytinde renk vermek için kullanırlar. Zeytinin bu şekilde kararmasını sağlıyorlar. Kimisi de daha çabuk olması için içine kostik atar ve zeytinin acısını bu şekilde alır diye konuştu. Salamura zeytinlerde daha fazla karartma işlemlerinin uygulandığını belirten Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı ve zeytin üreticisi Mehmet Hakkı Semerci ise Maalesef zaman zaman siyah zeytinde istismarların olduğunu duyuyoruz. Siyah zeytinde, illa zeytinin siyah olması gibi tüketicide bir öngörü var. Bu yanlış. Bazıları kahverengi olabilir. Bu zeytinin natürel işlenmesinden kaynaklanır. Zeytini siyah yapmak için ne yazık ki bazı küflü malzemelerin havuzlara atıldığı söyleniyor. Siyah zeytindeki istismar havuzlarda yapılıyor. Zeytin bekletilmek için havuzlara konulduğunda demir oksitlerle ve çeşitli kimyasallarla suyunu renklendiriyorlar sonrasında da o suyun rengi zeytine geçiyor. Bu tercih edilmeyen, son derece zararlı, rengi güzel ama içinde insan vücuduna zararlı maddeleri barındırmaktadır. Ayrıca zeytin çekirdeğinin renginden, zeytinin ilaçlı ya da kimyasal madde kullanılıp kullanılmadığının anlaşılması mümkün değil. Olgun bir Gemlik zeytininin çekirdeği siyah olurken, Edremit zeytini daha beyaz bir çekirdeğe sahip olur diye konuştu. Doğal zeytinde iki yapılış şekli olduğunu anlatan Edremit MYO Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü öğretim görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak da İster suyla salamura ister tuzla çevirme usulü zeytin yapılabilir. Siyah zeytin havayla temas ettiği sürece kararma yapar. Bu kararma kahverengileşme şeklinde olmaktadır. Büyük firmalarda ise koruma ve daha hızlı karartma olması için ferrolaktat, ferro glukonat kullanılmaktadır. Zeytinin çok siyah olması önemli değildir ve doğal renk kahverengidir. Tüketicilerimizde zeytini tadarak almalıdır. Tat kendini gösterir. Çok tuzlu zeytinler alınmamalıdır. Simsiyah olan zeytinler fabrikasyon üründür, bunu alıp, almamak da kendi takdirleridir dedi. Hileli gıdalar zincirine zeytin de eklendi: Paslı demirle renk veriyorlar Türkiye'de zaman zaman rastlanılan hileli gıdalar zincirine, zeytin de eklendi. 4 ayda hazır hale gelecek zeytinler, kullanılan çeşitli kimyasallarla 2 hafta gibi kısa sürede tüketiciye sunuluyor. Zeytinin renginin siyah olması için bekletme havuzlarına paslı metal ve çeşit boyalar atıldığı belirtiliyor. Zeytin işleme ustası İsmail Fındık, kullanılan kimyasallarla 4 ayda ancak hazır hale gelecek zeytinin, 2 haftada satışa sunulduğunu belirtti. BiP'te paylaş

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En çok hile siyah zeytinde

Doğal ve organik ürün satışı yapan Bilge Altınmakas Özgenoğlu da en çok hilenin siyah zeytinde yapıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Siyah zeytinde tüketicilerin yapması gereken en doğru tahlil; tadım yapmaları ve çekirdek rengine bakmaları gerekmektedir. Çekirdeğin rengi çok siyaha kaçmamalı daha doğal renginde olmalıdır. Mora çalan, kahverengi tonlarında olması gerekmektedir. Bu renklendiricinin çok olmadığı, kostik maddenin çok olmadığını anlamına gelir. Siyah zeytinin daha parlak olması için fazla miktarda boya maddesi konuluyor, kostik havuzlarda çok fazla bekletiliyor. Bu da sağlık açısından çok fazla zararlı."