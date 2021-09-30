Hayat Kalp krizi geçiren hastaneye gitmiyor
GENEL SAĞLIK

Kalp krizi geçiren hastaneye gitmiyor

Dünyada bir numaralı ölüm nedeni olan kalp ve damar hastalıklarıyla mücadele koronavirüs salgınında önem kazandı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Kalp krizi geçiren hastaneye gitmiyor
Prof. Dr. Mehmet Ertürk - Prof. Dr. Vedat Aytekin - Prof. Dr. Muzaffer Değertekin - Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan

Dünyada bir numaralı ölüm nedeni olan kalp ve damar hastalıklarıyla mücadele koronavirüs salgınında önem kazandı. Virüsün kalp sağlığına etkisini 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde masaya yatıran Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), ülke genelinde yapılan TURKMI-II çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

BAŞVURU SAYISI YÜZDE 47.1 AZALDI

Buna göre, kalp krizi şikayetiyle hastaneye başvuran hasta sayısı salgın sürecinde yüzde 47.1 azaldı. TKD Başkanı Prof. Dr. Vedat Aytekin, “Bu veriler salgın döneminde kalp krizi geçiren hastaların neredeyse yarısının hastaneye başvurmadığını gösteriyor” dedi.

90 DAKİKAYA ÇIKTI

  • TKD Gelecek Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, “TURKMI-I ve II çalışmalarında Türkiye’de hasta şikayetlerinin başladığı andan itibaren 112 Acil’in aranmasına kadar geçen süre, pandemi öncesinde ortalama 53 dakika iken pandemi döneminde 90 dakikaya kadar çıktı. Hastalar Kovid-19 bulaşması korkusu ile 112’yi ya aramadı ya da aramakta gecikti. Oysa ambulansın ulaşması, hastanın nakli ve hastanede geçen süre uzadıkça kalp hasarı artıyor. Hastaneye ulaşamadan evinde kaybettiğimiz hastalarımız oldu” diye konuştu.

AŞI OLDUĞU İÇİN KRİZ GEÇİREN YOK

Aşının kalp krizine yol açtığına ilişkin iddiaları değerlendiren TKD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertürk, “Sahadaki gözlemlerimize göre, aşı olduğu için kalp krizi geçiren kimse yok. Kalp krizi geçirip, ben birkaç gün önce aşı olmuştum diyen bir hastamız olmadı” ifadelerini kullandı.

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