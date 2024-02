Kampüs halka açık amfiler öğrencilere özel

Ziyaret edilebilir kampüs deneyimi hali hazırda dünyanın dört bir yanında görebileceğimiz bir uygulama aslında. Amerika ve Avrupa’dakiler başta olmak üzere pek çok ülkede devlet üniversiteleri halkın ziyaretine açık. Örneğin New York gibi kalabalık bir şehirde bulunan State University of New York ünlü ve ziyarete açık okulların başında geliyor. Kısa adıyla SUNY, 64 farklı kampüsünde belirli prosedürlere bağlı olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Hatta belirli tarihlerde ziyaretçiler için rehberli turlar düzenleniyor. Elbette tüm bu ziyaretler, İstanbul Üniversitesi’nde olduğu gibi her kampüsün kendi internet sitesinden alınan randevularla gerçekleştiriliyor. Amerika’da olduğu gibi İngiltere’de de durum aynı. Dünyanın en bilinen üniversitelerinden University of Oxford, bazı kampüs, müze ve galerilerini ziyarete açmakla kalmıyor aynı zamanda kütüphanesinin bir kısmı da halkın kullanıma açıyor.