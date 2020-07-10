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Hayat Kanser olduğunu öğrenen 17 yaşındaki genç iki ayda 56 kilodan 37 kiloya düştü Tek hayalim Emre Belözoğlu ile tanışmak
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Kanser olduğunu öğrenen 17 yaşındaki genç iki ayda 56 kilodan 37 kiloya düştü: Tek hayalim Emre Belözoğlu ile tanışmak

İstanbul Fatih'te yaşayan 17 yaşındaki Uday Efaloğlu, iki ay önce yaşıtlarında nadir görülen metastatik kolorektal kanserine yakalandığını öğrendi ve bu süreçte 56 kilodan 37 kiloya düştü. Tek hayali Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Emre Belözoğlu ile tanışmak olduğunu söyleyen Uday “Eğer sesimi duyarsa onu görmeyi çok istiyorum. Formalarıma imza atmasını benimle sohbet etmesini istiyorum” dedi. Anne Gülhem Efaloğlu ise, "Cumhurbaşkanımızın sağlık bakanımızın bizimle ilgilenmesini istiyoruz. Buradaki doktorlarımız çok iyi fakat ilk olduğu için daha çok araştırılmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi İHA
17 yaşındaki Uday Efaloğlu'nun kanser tedavisi hastanede özel bir odada devam ediyor.
17 yaşındaki Uday Efaloğlu'nun kanser tedavisi hastanede özel bir odada devam ediyor.

İstanbul Fatih’te yaşayan Gülhem-Mehmet Efaloğlu çifti, 17 yaşındaki oğulları Uday Efaloğlu’na 2 ay önce bağırsak rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurup kolonoskopi yaptırdı. Ailesi genç Uday’ın sonuçlarının çıkması ile o yaş aralığında nadir görülen metastatik kolerektal kanserine yakalandığını öğrendi. Zaman kaybedilmeden Uday’ın tedavisine bir hastanede başlandı. Uday’ın tedavisi 4 aydır hastanede devam ediyor.

  • Hastane odasında tek hayali Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Emre Belözoğlu ile tanışmak olduğunu söyleyen Uday, biriktirdiği formalarını da çok sevdiği futbolcuya imzalatmak istiyor. Enfeksiyon riskine karşı özel bir odada tedavi gören Uday bir an önce sağlığına kavuşarak eksi günlerine geri dönmeyi hayal ediyor.

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"3 gündür konuşabiliyorum"

17 yaşında kanser hastalığına yakalanan Uday Efaoğlu, “Yaklaşık 2-3 aydır kanser tedavisi görüyorum. 2 ayım çok zor geçti. Konuşamıyordum, ayağa kalkamıyordum. Şükürler olsun 2-3 gündür konuşabiliyorum. Bu süreç içerisinde 56 kilodan 37 kiloya kadar düştüm. Karnım asit toplamıştı. Yediğimi sürekli kusuyordum. Bu süreç içerisinde ciddi anlamda ağrılar çekiyordum hala da çekiyorum.

İHA
Uday bir an önce sağlığına kavuşarak eksi günlerine geri dönmeyi hayal ediyor.

Çok büyük Fenerbahçe taraftarıyım. Emre Belözoğlu ile çocukluğumdan beri takip ediyorum. Tanışmak görüşmek istiyorum. Eğer sesimi duyarsa onu görmeyi çok istiyorum. Formalarıma imza atmasını benimle sohbet etmesini istiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile de görüşmeyi çok istiyorum. Onunda çok büyük destekçisiyim. İnşallah hep birlikte seneye şampiyon olacağız” diye konuştu.

Sırasıyla tümörü, kanseri ve koronavirüsü yendi, 'her seferinde yeniden doğuyorum' dedi
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Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Fikret Yıldız öksürük, ateş ve yorgunluk belirtileri göstermesi sebebiyle doktora başvurdu. Kovid-19 testi pozitif çıkması sonucu İlkadım ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Yıldız, 1 haftalık tedavinin ardından hastalığı atlattı. Alkışlarla taburcu olduktan sonra tedbir amaçlı 3 kere daha test yapılarak 14 gün karantina altına tutulan Fikret Yıldız, sağlık çalışanları sayesinde yeniden hayata tutunduğunu söyledi. Hayatının hastalıklarla mücadele ile geçtiğini belirten Yıldız, 2016 yılın beyin tümörünü, 2019 yılında da cilt kanserini yendiğini açıkladı.


“Oğluma 5 Mayıs’ta Metastatik Kolerektal kanser tedavisi konuldu”

Anne Gülhem Efaloğlu ise, “İlk rahatsızlandığında böbrek rahatsızlığı dendi. Değerleri yüksek çıkınca böbreklerinden tedavi görmeye başladı. 1 buçuk 2 ay sonrada bize gastroenteroloji bölümüne yönlendirdiler. Gastroenteroloji doktoru 2-3 ay bizi tedavi altına aldı. Bazı tahliller yaptı ilaçlar yazdı. Kolonoskopi yapılması gerekiyordu doktor 1-2 ay sonra yapacağını söyledi.

İHA
Anne Gülhem Efaloğlu,

Ardından pandemi ortaya çıktı ve bu süreçte kolonoskopi çektiremedik. Oğlumun hastalığı bu süreçte ilerledi. 5 Mayıs’ta kolonoskopi yapılmasıyla belli oldu. Metastatik Kolerektal kanser teşhisi konuldu. Kanser tedavisini devlet karşılıyor. Ama bizim ek ücretlerimiz var. Enfeksiyon riski nedeniyle mecburen özel odaya çıkmak zorunda kaldık. Ondan dolayı özel oda ücretimiz 400 TL oldu.

Cumhurbaşkanımızın sağlık bakanımızın bizimle ilgilenmesini istiyoruz. Buradaki doktorlarımız çok iyi fakat ilk olduğu için daha çok araştırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Aronya meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor: Kanser hücrelerini bile yok edebiliyor
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesine yönelik Akçaabat Belediyesi, Akçaabat Kaymakamlığı ve Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı'nın işbirliği ile Aronya yetiştiriciliği projesi gerçekleştirildi.
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Düzenlenen programda projeye dahil olan 32 çiftçiye Aronya fidanı dağıtılırken programa, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat İlçe Tarım Müdürü İbrahim Nezir, Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu ve çiftçiler katıldı.
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Burada bir konuşma bir yapan Başkan Ekim, Aronya meyvesinin insan sağlığına pek çok yararı olduğunun bilindiğini belirterek “Anavatanı Kuzey Amerika olan Aronya meyvesinin insan sağlığına pek çok yararı olduğu bilinmektedir. Ülkemizde son zamanlarda üretilmeye başlanan bu bitki, yüksek miktarda antioksidan içermektedir. Bu özelliği sayesinde hem ilaç hem de kozmetik sanayisinde kullanılmaktadır. Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Kaymakamlığımız ve Ziraat Odası Başkanlığımız işbirliğinde Akçaabat'ımızda alternatif tarım ürünü yetiştirilmesi kapsamında Aronya bitkisi yetiştirilmesi projesini hayata geçirdik. Projede yer alacak 32 çiftçimize, konunun uzmanları tarafından Aronya bitkisi hakkında bilgilendirme, bitkinin yetiştirilmesi bakımı ve geliştirilmesi konularında eğitimler verdi. Anaç fidan temin edilmesi için doku kültüründen fidan üretimi yapan fidancılarla anlaşılarak ortalama 20 santim boyunda 8 bin adet fidan temin edilmiştir. Bu fidanlar projede yer alan çiftçilerimize tarla büyüklüklerine göre hesaplanan sayılarda dağıtılmıştır. Bundan sonraki aşamada fidan dikimleri ile birlikte oluşturulacak tarlalar takip edilerek ürün verimliliği gözlenecektir” diye konuştu.
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Kronik hastalıklarla baş ederek bağışıklığı güçlendiren Aronya meyvesi hastalıklara karşı adete kalkan oluşturarak buna bağlı da gelişen bazı ruhsal komplikasyonları bile önler.
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,“Kandaki kolesterol seviyesini dengede tutarak damar tıkanıklığını önler. Böylece kalp krizi, yüksek tansiyon ve felç gibi ciddi rahatsızlıkları riskini azaltır.Düzenli tüketildiğinde akciğerleri ve karaciğeri temizleyerek zararlı bakterileri idrar yolu ile vücuttan atar. Bunun yanı sıra tüm sindirim sistemini de olumlu etkileyerek buralarda biriken yemek kalıntılarını temizler. İçerdiği kolajen ve elastion lifleri sayesinde damar ve kemiklerin gelişimini etkiler. Bu sayede kan dolaşımının performansını da artırarak hastalıklara karşı oluşan zeminleri ortadan kaldırır. Kalp atışını kontrollü atması sağlar.”
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Aronya meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor: Kanser hücrelerini bile yok edebiliyor
Sağlık yönünden çok faydalı olduğu bilenen Aronya meyvesi, içerdiği vitaminler bakımından oldukça zengin olduğu, yapılan araştırmalarda kanser hücrelerini yok ettiği belirtildi. Halk arasında “süper meyve” olarak anılan Aronya, aynı zamanda geleneksel tıbbı tedavilerde bile kullanılıyor. Sağlığa olan sayısız faydasının keşfedilmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle 2012 yılı itibariyle yetiştirilmeye başlanan Aronya, Ülkemizin her bölgesinde yetişme potansiyeline sahip meyveler arasında en güçlü antioksidan özelliğiyle oldukça faydalı bir besin.

Kanser hastası Türk genci İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye nakledildi
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23 yaşındaki kanser hastası oğlu Emre için yardım talebinde bulunan Nafiz Patat'ın çağrısı karşılık buldu.
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Landvetter Havalimanı'na inen uçak Türkiye saati ile 21.30'da Emre Patat'ı alarak, havalandı.
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Nafiz Patat, oğlu Emre'nin 4 yıldır kanser tedavisi gördüğünü ve doktorların ameliyat yapmaktan kaçındığını söyledi. Patat, şöyle devam etti:
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İsveç'te doktorlar dört senedir kemoterapiden başka tedavi uygulamadı ve bizi Almanya'ya yönlendirdi. Oğlumun Almanya'daki tedavisi boyunca 100 bin avro harcadım. Oğlum İsveç doğumlu ben de 52 senedir İsveç'te yaşıyorum. Ne İsveç devleti, ne de Sosyal Sigortalar Kurumu, bizim Almanya'daki masraflarımızı karşılamadı. Masraflarımızın ödenmesi için dava açtım, kaybettim, bir üst mahkemeye gittim onu da kaybettim.
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İsveç'teki doktorların oğlunun kolunun kesilmesi yönünde karara vardığını aktaran Patat, İsveç'te doktorlar oğlumun kolu kesilirse 80 yaşına kadar yaşayabileceğini belirttiler. Türkiye'de bacaktan damar ve sinir alıp kanserli kola ekleyerek ameliyat yapabiliyorlar. Bunu İsveçli doktorlara söyledim. Onlar yapamayacaklarını ifade ettiler. Koronavirüs salgını nedeniyle uçak seferleri olmadığı için ben de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği aracılığı ile Sağlık Bakanlığından yardım istedim dedi.
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Türkiye'nin sesini duyarak İsveç'e ambulans uçak gönderdiğini belirten Patat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a ve Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'a teşekkür etti.
Kanser hastası Türk genci İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye nakledildi
İsveç'in Göteborg kentinde yaşayan kanser hastası Emre Patat, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla Göteborg Landvetter Havalimanı'ndan tedavi için Türkiye'ye gönderildi.


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