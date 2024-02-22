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Hayat

Kar severleri üzecek haber: Ülke genelinde sıcaklıklar artacak

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak önümüzdeki 5 günlük süreçte yurt genelinde 4 ila 10 derece artacak.

10:33 - 22/02/2024 Perşembe
Diğer
Foto: AA.
Foto: AA.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ve yeni haftada Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi hariç yurdun kalan tüm kesimlerinde hava sıcaklıklarının 4 ila 10 derece artması bekleniyor.



Önümüzdeki 5 günlük süreçte hava sıcaklıklarının, Ankara'da 16, İstanbul'da 17, Antalya'da 21, İzmir'de 20, Samsun'da 14 Diyarbakır'da 15, Adana'da 23 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

#Meteoroloji
#Hava Durumu
#Yağmur
1 saat önce
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