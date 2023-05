Karadeniz fıkrası gibi: Tamirciye kızıp öyle bir şey yaptı ki duyanlar şaşkına döndü

Köşk ilçesine bağlı kırsal Ilıdağ mahallesinde yaşayan İsmail Açıkgöz, geçtiğimiz aylarda arızalanan motosikletini tamir ettirmek için tamirciye gitti. Sanayide işi çözülmeyen çiftçi, bu defa internetten motosikletlerin çalışma sisteminden tamirine kadar her şeyi araştırıp öğrendi. Daha sonra evinin altına tamir atölyesi kuran Açıkgöz, kendi motorunu kendi tamir etmeye başladı.

İnternet çağının yaşandığı günümüzde bilgiye ulaşmanın artık çok kolay olduğunu ve azmettikten sonra öğrenmenin bir zoru kalmadığını belirten İsmail Açıkgöz, “Eskiden ulaşım ve taşıma işlerinde at ve eşekler kullanılırdı. Ve o dönemde herkes kullandığı hayvanın bakımını kendi yapardı. Yani kimse başkasına bağımlı değildi. Şimdi hayvanların yerini motorlu araçlar aldı. Her ne kadar araçlar kendimize ait olsa da arıza yaptığında tamirciye bağımlı yaşamak zorundasın. Nitekim motorum arızalanınca paramızla da olsa bu muhtaçlığı ve bağımlılığı ben yaşadım. Kendi kendime ‘senin ne eksiğin var’ deyip eve geldim. İnternetten motorun çalışma sisteminden parçalarına, bakımından arıza durumunda tamirine kadar her şeyi öğrenmeye çalıştım. Daha sonra evimin altına bir atölye kurdum Artık motosikletim arızalandığında tamirini kendim yapıyorum. Hatta işi acil olan arkadaşlarıma da yardımcı olmaya çalışıyorum” diye konuştu.