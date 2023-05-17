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Hayat

Karadeniz fıkrası gibi: Tamirciye kızıp öyle bir şey yaptı ki duyanlar şaşkına döndü

Aydın’da yaşayan 44 yaşındaki bir çiftçi, arızalanan motosikletini tamir ettirmek için gittiği sanayide esnafın tavırları hoşuna gitmeyince 40 yaşından sonra atölye kurup tamirci oldu. Şimdi kendi motoru ile birlikte köydeki motorları da tamir eden İsmail Açıkgöz’ün öfkesi tüm köylünün işine yaradı.

09:42 . 17/05/2023 Çarşamba
IHA
Karadeniz fıkrası gibi

Karadeniz fıkrası gibi

Köşk ilçesine bağlı kırsal Ilıdağ mahallesinde yaşayan İsmail Açıkgöz, geçtiğimiz aylarda arızalanan motosikletini tamir ettirmek için tamirciye gitti. Sanayide işi çözülmeyen çiftçi, bu defa internetten motosikletlerin çalışma sisteminden tamirine kadar her şeyi araştırıp öğrendi. Daha sonra evinin altına tamir atölyesi kuran Açıkgöz, kendi motorunu kendi tamir etmeye başladı.
İnternet çağının yaşandığı günümüzde bilgiye ulaşmanın artık çok kolay olduğunu ve azmettikten sonra öğrenmenin bir zoru kalmadığını belirten İsmail Açıkgöz, “Eskiden ulaşım ve taşıma işlerinde at ve eşekler kullanılırdı. Ve o dönemde herkes kullandığı hayvanın bakımını kendi yapardı. Yani kimse başkasına bağımlı değildi. Şimdi hayvanların yerini motorlu araçlar aldı. Her ne kadar araçlar kendimize ait olsa da arıza yaptığında tamirciye bağımlı yaşamak zorundasın. Nitekim motorum arızalanınca paramızla da olsa bu muhtaçlığı ve bağımlılığı ben yaşadım. Kendi kendime ‘senin ne eksiğin var’ deyip eve geldim. İnternetten motorun çalışma sisteminden parçalarına, bakımından arıza durumunda tamirine kadar her şeyi öğrenmeye çalıştım. Daha sonra evimin altına bir atölye kurdum Artık motosikletim arızalandığında tamirini kendim yapıyorum. Hatta işi acil olan arkadaşlarıma da yardımcı olmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Ordu Perşembe'de herkes aynı
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Ordu Perşembe'de herkes aynı

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı 132 haneli Yazlık Mahallesi'nde yaşamakta olan herkesin soyadı aynı. Aynı ad ve soyadı yüzünden insanlar lakap kullanmak zorunda kalıyor, kimi zaman ise resmi dairelerde ve gelen postalarda karışıklıklar yaşanabiliyor. Aynı adı taşıyan iki kadından birinin ölmesi ve iki kere ölüm beyanının gönderilmesi de mahallelinin mahkemeye gitmesine dahi neden olabiliyor. Mahallede, mezar taşlarında ise bütün soy isimler sarı olarak yer alıyor. Mahalle Muhtarı İsmet Sarı, "Aramızda yabancı da yok, kan bağı var. Jandarmada kimi zaman karışıklık oluyor. Örneğin Ahmet Sarı aranıyor, aynı isimden 10 kişi var. İsim benzerliği olabiliyor. Daha sonra hepsi karakola gidiyor, orada anne ve baba isminden çözülebiliyor" dedi.


#karadeniz
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