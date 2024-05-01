Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali yarın başlıyor. 15 Mayıs’a kadar sürecek festivale bu sene Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, İspanya ve Yunanistan ile 11 bölge katılacak. Festivalde çocuk oyunları, atölye çalışmaları ve söyleşiler de gerçekleşecek. Program, saat 20.00’de Haluk Ongan Sahnesi'nde oynayacak Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun “Puntila Ağa ve Uşağı Matti”si ile başlayacak. Temsiller, Hüseyin Kazaz Sahnesi, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi Sahnesi, Sanatevi Sahnesi, Erol Günaydın Sahnesi, Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Sahnesi'nde yapılacak. Detaylı programa Devlet Tiyatroları’nın web sitesinden erişilebilecek.