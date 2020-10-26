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Katil işgalci

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerlerince darp edildiği belirtilen 18 yaşındaki Amir Sanuber yaşamını yitirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail güçleri, aracıyla seyahat eden Sanuber’i Ramallah’a bağlı Tarmus Ayya beldesi yakınında yaşanan kovalamacanın ardından sert şekilde darp etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
18 yaşındaki Filistinli genç öldürüldü.
18 yaşındaki Filistinli genç öldürüldü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Nablus’a bağlı Yatta beldesi nüfusuna kayıtlı Sanuber, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sanuber’in cenazesi bölgedeki bir hastaneye kaldırılırken, Filistinli sağlık kaynakları gencin vücudunda darp izlerinin bulunduğunu aktardı. İşgalci İsrail ordusu ise olayı reddederek Sanuber’in kaçarken başını kaldırma çarptığını iddia etti.

SİYONİST TERÖRÜN SONUCU

Sanuber’in İsrail askerlerince öldürüldüğü haberlerinin ardından Filistinli gruplardan kınama açıklamaları geldi. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “İşlenen bu infaz suçu, siyonist yapının terörist yönlerinden biridir” ifadesi kullanıldı. Yaşanan olayın, Arap ülkelerinin İsrail’le yaptığı normalleşme anlaşmalarının “bir teşviki” olduğu belirtilen açıklamada, normalleşme sürecinin devam etmesinin bu türden suçları artıracağı uyarısında bulunuldu.

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