Kayseri'de 8 milyon yıllık at zürafa gergedan ​fosilleri bulundu Kayseri'de 8 milyon yıllık at zürafa gergedan fosilleri bulundu Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bulunan Barsama bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında, 8 milyon yıllık at, zürafa, gergedan, bovidaeya (Boynuzlugiller) ait fosiller bulundu. Uzman Antropolog Özge Kahya, bölgedeki çalışmaların 15 gündür sürdüğünü söyleyerek, "Yamula'da ki gibi büyük hayvan fosilleri bulmak zor burada, daha küçük ebatlarda fosil çıkıyor. Şimdilik fosilin diş, çene, uzun kemik kalıntılarına ulaştık" dedi.

Haber Merkezi 14 Ekim 2019, 16:42 Son Güncelleme: 14 Ekim 2019, 16:43 DHA