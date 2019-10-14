Hayat Kayseride 8 milyon yıllık at zürafa gergedan fosilleri bulundu
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Kayseri'de 8 milyon yıllık at zürafa gergedan ​fosilleri bulundu

Kayseri'de 8 milyon yıllık at zürafa gergedan fosilleri bulundu

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bulunan Barsama bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında, 8 milyon yıllık at, zürafa, gergedan, bovidaeya (Boynuzlugiller) ait fosiller bulundu. Uzman Antropolog Özge Kahya, bölgedeki çalışmaların 15 gündür sürdüğünü söyleyerek, "Yamula'da ki gibi büyük hayvan fosilleri bulmak zor burada, daha küçük ebatlarda fosil çıkıyor. Şimdilik fosilin diş, çene, uzun kemik kalıntılarına ulaştık" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kazı ekibi, çalışmalarını bölgenin 70 kilometre güneydoğusundaki Barsama bölgesine kaydırdı.
Kazı ekibi, çalışmalarını bölgenin 70 kilometre güneydoğusundaki Barsama bölgesine kaydırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geçen yıl Eylül ayında Yamula Baraj Gölü kıyısında Taşhan Mahallesi kırsalında başlatılan kazı çalışmalarına ara veren kazı ekibi, çalışmalarını bölgenin 70 kilometre güneydoğusundaki Barsama bölgesine kaydırdı.

Bölgedeki kazı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Antropolog Özge Kahya ve ekibinin gerçekleştirdiği yaklaşık 15 gündür sürdürdüğü kazı çalışmalarında, 8 milyon yıllık üç toynaklı at, gergedan, bovidae, zürafa ve boş boynuzlu canlılara ait fosil bulundu.

Fosilin diş, çene, uzun kemik kalıntılarına ulaştılar.

Her yerde fosil çıkıyor

Uzman Antropolog Özge Kahya, bölgedeki çalışmaların 15 gündür sürdüğünü söyleyerek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Barsamada bulunan fosiller genelde 7-8 milyon öncesine ait 3 toynaklı at, zürafa, gergedan, bovid ve boş boynuzlular. Bu da bize kazı alanının o yıllarda ormanlık alan olduğunu gösteriyor. Erkilet Yamula barajı kıyısında çıkan fosillerle Barsama'da çıkan fosiller aynı döneme aittir. Ancak fauna (belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümüne verilen ad) olarak bambaşkadır.
  • Yamula'da ki gibi büyük hayvan fosilleri bulmak zor burada, daha küçük ebatlarda fosil çıkıyor. Şimdilik fosilin diş, çene, uzun kemik kalıntılarına ulaştık. Barsamada suyun ve rüzgârın açmış olduğu dev yarıklarda fosilleri bulduk. Kazmaya başladığımız günden beri her yerde fosil çıkıyor. Bu durumda kazı çalışma alanı genişleyebilir. Kayseri fosil lokalitesi olarak çok zengin."
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