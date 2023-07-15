Dilara Ayşe Akdeniz’in ilk kitabı Seza Hanım ve Kedileri Dergâh Yayınları etiketiyle yayımlandı. Akdeniz eeri okurla buluştuğunda neler hisettiğini, “Kendime olan şedahetim için bir şey yapmış hissettim” cümleleriyle anlatıyor.

İlk eseriniz yayınlandığında neler hissettiniz?

Belki klişe bir tabir olacak ama neredeyse bir çocuk dünyaya getirmiş gibi tuhaf bir mutluluk hissettim. Derdimi, tasamı, gecemi, gündüzümü damıtıp elimde yazılı ve basılı hâlde bulmak bir şeylerin boşa olmadığı hissini sağlıyor. Kendini kanatarak var ettiğin yara, iki kapak arasında ve ellerinde. İçindeki yaranın bir cisim bulması, bu cismin bir yankı araması, bu yankının bir başka sese çarpıp geri dönmesi ve var olduğunu hissetmek. Biraz da bunun için yaşamıyor muyuz? Var olmak ile var olduğunu hissetmek bambaşka şeyler. Ötekine muhtaç değiliz var olmak için ama bir ölçüde varlığımız tasdik edilsin isteriz. Hissettiğim şeylerden biri tam olarak buydu. Esaretin Bedeli filmindeki o meşhur “Brooks was here” repliği gibi dünyaya bir şerh düşmüş olmak idi. Dilara buradaydı, yaşadı ve kendince bir şeyler yazdı demek gibiydi. Kendime olan şedahetim için bir şey yapmış hissettim.

Kitabınızı elinize alınca ilk olarak ne yaptınız?

Bir başkasını okur gibi aradan seçtiğim öyküleri okumaya başladım. Çok garip bir şey çünkü bir şeyi yazdığınız an, düşünceleriniz kağıda döküldüğü an kendi bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Her öykü, her cümle kendi kanadını alıp kendi çatısından atlıyor. Siz onlara uçmayı öğreten bir ebeveyn gibi mütebessim bakıyorsunuz ardından. Aynı nehirde iki kez yıkanamamak gibi aynı şeyi aynı şekilde yazmak da mümkün değil.

BİR TANE DE KENDİME İMZALADIM

Kitabınızı ilk kime imzaladınız?

Kitaplar işyerine kargolandığı için iş yerindeki yakın arkadaşlarıma imzaladım. Yıllardır yazarına imzalattığım kitaplarla dolu bir kitaplığım var. Sonra da bir tane kendime imzaladım ve kitaplığa koydum. Ve sonra da aileme ve talep eden diğer dostlara imzaladım.

Yazmaya nasıl başladınız?

Yazmaya nasıl başladığımız sorusu ile kimi ve neyi okumaya nasıl başladığımız sorusu irtibatlı geliyor bana. Ufak yaşlardan itibaren günlük tutmak, kendimce şiirler ve öyküler karalamak gibi meşgaleler edinmiştim. Buna sebep olan şey şu: Dünya size yetmiyor. Trier’in bir filminde dediği gibi günbatımından daha görkemli renkler bekliyoruz. Dünya bir şekilde hayata dair o iştahımızda yetersiz kalıyor. Kovulduğumuz o bahçeyi ve onun renklerini özlüyoruz. Sanat bu rengi hatırlamanın bir yolu. Profesyonel düzlemde ilk defa yirmili yaşlarda sinema yazıları ile yazmaya başladım. Akabinde tetikleyici öyküler okuduktan sonra öyküye yöneldim. Bu tetikleniş bitmiyor.

Gece mi yazarsınız, gündüz mü?

Ekseriyetle gece yazarım. İsmet Özel gibi en uygun vaktin gece üç olduğuna bahse girenlerdenim. Gecenin örtüsü altında yazmak tuhaf bir güven veriyor. Yırtıcı değilim ama gece avlanmaya benzer bir heyecan duyuyorum geceleri yazarken.

Defter mi, bilgisayar mı?

Eskiden defterdi fakat uzun süredir bilgisayar. Zihnin olanaklarına bilgisayar daha fazla imkân sağlıyor. Hatta yer yer telefona not alarak yazdığımı itiraf ederek o yazarın gizli defteri büyüsünü bozabilirim galiba. Mesele işlevsellik ve zihnin büyülü tozu dağılmadan en kısa şekilde onu harflere dökebilmek. Yine de sanal ortamda yazdığım bir şeyin bir dergide, bir kitapta matbu halde bulunuşunu görünce yaşıyorum asıl tatmin duygusunu. Bilgisayarlar bir zaman sonra uçabilir ama kağıt elbet kalacaktır.







