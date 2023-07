Kendime olan şedahetim için bir şey yapmış hissettim

Bir başkasını okur gibi aradan seçtiğim öyküleri okumaya başladım. Çok garip bir şey çünkü bir şeyi yazdığınız an, düşünceleriniz kağıda döküldüğü an kendi bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Her öykü, her cümle kendi kanadını alıp kendi çatısından atlıyor. Siz onlara uçmayı öğreten bir ebeveyn gibi mütebessim bakıyorsunuz ardından. Aynı nehirde iki kez yıkanamamak gibi aynı şeyi aynı şekilde yazmak da mümkün değil.