Ketebe Çocuk büyüyor

Albayrak Medya bünyesinde yola çıkan ve bugüne kadar edebiyattan mimariye, sanattan felsefeye, tarihten dini hayata çok geniş bir çerçevede her yaştan ve her kesimden okura seslenen Ketebe Yayınları bünyesinde bir de çocuk yayıncılığı var. Geçtiğimiz günlerde üç yaşını kutlayan Ketebe Çocuk kısa sürede 120’nin üzerinde çocuk kitapla minik okurlarının gönlünü kazandı. 2020 yılında yola çıkan Ketebe Çocuk Türkçeye kazandırdığı çocuk edebiyatı eserleri yanında farklı dillere çevrilmek üzere hazırlanan yerli çocuk kitaplarıyla kütüphanesini büyüdü ve büyütmeye devam ediyor. Üç yılda okurlarıyla birlikte yol alan Ketebe Çocuk, tüm bu kitapların her anlamda özenle seçilmesine ve hazırlık süreçlerine büyük bir ihtimam gösterdi. Çizimlerinden çevirisine, edisyonundan kâğıt seçimlerine kadar tüm detaylar tek tek düşünüldü. Uluslararası başarılı çizer ve yayınevleriyle özel çalışmalar yapıldı. Kitaplar, okurlarının hem öğretici hem de eğlenceli içeriklerle buluşabilmesi için geniş bir konu yelpazesinde hazırlandı. Ketebe Çocuk, ebeveynlerin ve öğretmenlerin ilk sıradaki tercihlerinden oldu.

GÜÇLÜ BİR YAYINEVİ

Yayıncılığı büyük bir kompozisyon olarak gören Ketebe, yayınladığı kitapları bir yapbozun parçaları olarak görüyor. Bu yapboz parçalarını sabırla bir araya getiriyor ve ortaya güzel bir resmin çıkması için büyük emek veriyor. Çocuk kitaplarında da bu duruşunu koruyan yayınevi, resimli kitaplar, bilim serileri, çocuklar için özel olarak hazırlanmış felsefe öyküleri, atlaslar, ilk okuma kitap setleri ve uzun öyküler başta olmak üzere birçok farklı kitap türünü, bütüncül bir yayıncılık anlayışıyla işliyor. Öngörülü ve planlı çalışma prensibi ise, yayınevinin en güçlü yanlarından biri.

Uluslararası çalışmalara devam ediyor

Ketebe Çocuk, dünyaca ünlü ve ödül sahibi birçok çocuk edebiyatı yazarı ve çizerini, birbirinden güzel eserleri dilimize kazandırıyor. Türkiye’de basımı uzun yıllardır beklenen kitapların yanı sıra, ülkemizde henüz tam anlamıyla tanınmayan ancak dünya genelinde büyük ün sahibi olan birçok yazar ve çizeri de okuruyla tanıştırıyor.