Ketebe Çocuk büyüyor

Albayrak Medya bünyesinde yola çıkan ve bugüne kadar edebiyattan mimariye, sanattan felsefeye, tarihten dini hayata çok geniş bir çerçevede her yaştan ve her kesimden okura seslenen Ketebe Yayınları bünyesinde bir de çocuk yayıncılığı var. Geçtiğimiz günlerde üç yaşını kutlayan Ketebe Çocuk kısa sürede 120’nin üzerinde çocuk kitapla minik okurlarının gönlünü kazandı. 2020 yılında yola çıkan Ketebe Çocuk Türkçeye kazandırdığı çocuk edebiyatı eserleri yanında farklı dillere çevrilmek üzere hazırlanan yerli çocuk kitaplarıyla kütüphanesini büyüdü ve büyütmeye devam ediyor. Üç yılda okurlarıyla birlikte yol alan Ketebe Çocuk, tüm bu kitapların her anlamda özenle seçilmesine ve hazırlık süreçlerine büyük bir ihtimam gösterdi. Çizimlerinden çevirisine, edisyonundan kâğıt seçimlerine kadar tüm detaylar tek tek düşünüldü. Uluslararası başarılı çizer ve yayınevleriyle özel çalışmalar yapıldı. Kitaplar, okurlarının hem öğretici hem de eğlenceli içeriklerle buluşabilmesi için geniş bir konu yelpazesinde hazırlandı. Ketebe Çocuk, ebeveynlerin ve öğretmenlerin ilk sıradaki tercihlerinden oldu.