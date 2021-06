Kim korkar sınavdan

Neredeyse iki yıldır öğrenciler uzaktan eğitim görüyor. Öğrencilerin bir kısmı tatile girerken bir kısmı da hayatlarını etkileyecek önemli sınavlara hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle yaşamımızdaki değişimden belki de en çok sınavlara girecek olanlar etkilendi. Geçtiğimiz haftalar öğrenciler LGS sınavında ter döktü. Sırada üniversite sınavları var. Binlerce öğrencinin kaderini değiştirecek sınavlara girecek öğrencilere “Süper Beynin Sırları” kitabının yazarı olan Davranış Bilimleri Uzmanı Banu Gökcül önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Banu Gökcül

HEDEF MOTİVASYONU ARTIRIR

Her şeyden önce öğrencinin kendine bir hedef oluşturması gerektiğinin altını önemle çizen Banu Gökçül şunları söylüyor: “Çünkü en büyük sorun, öğrencilerin çoğunun hedefinin olmaması. Yani bilinçaltımızın diliyle söyleyecek olursak, ortada yakalanacak bir av yok. Bu durumda asıl iş, çocuğun güçlü yanlarına ve heyecanına göre hedef oluşturmak. Daha doğrusu, çocuğun hedef oluşturması için gerekli ortamı sağlamak. Çocuk, hedef oluşturursa ve hedefine ulaşabileceğini düşünürse o zaman motivasyonu yüksek olur. Bu motivasyon da dışsal değil, tam anlamıyla içsel motivasyon olur.”

REKLAM

ÖĞRENCİLER KENDİLERİNE GÜVENSİN

Öte yandan sınav öncesi başarısızlığa değil başarılı olmaya odaklanmalarını tavsiye eden Gökcül öğrencilere not tutmaları tavsiyesinde bulunuyor: “Öğrenciler kendilerine iyi gelecek sözcüklerden, kendi kendilerine olumlama yazsınlar. ‘Ben her zaman güvendeyim, sürecin tadını çıkartırım, zamanı iyi kullanırım, tekrar sorulara bakma imkanım olur.’ gibi… İnansalar da, inanmasalar da kendilerine ihtiyaçları olan kelimelerden kendilerine bir oyun yapsınlar. ‘Ben başarırım, ben güçlüyüm, ben kendi kendimi motive ederim, strese girsem de çok kolay yönetirim’ şeklinde olumlama kelimeleri olsun. Yani iç konuşmalarında, kendilerini zayıf düşürücü konuşmaları güçlendirici yöne çevirecek şeyleri not alsınlar kendilerine. Bunu yapmaları sadece üniversite sınavından çok, bütün hayatları boyunca kendilerini harika bir şekilde başarıya doğru yönlendirmelerini sağlar. En önemli şey insanın kendisini kelimelerle programlaması. Biz kendimizi bilmeden, bize eskiden yüklenmiş kelimelerin programı altındayız. Bundan kurtulmanın tek yolu kendi kendini içeriden hipnoz etmektir.”

REKLAM