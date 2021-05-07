Kireçlenme hastalarını sevindirecek güzel haber

Türkiye distribütörü HerAda Grup ve Yönetici ortağı Burak Aşkın Cingal Enjeksiyon hakkında açıklamalarda bulundu. Osteoartrit ya da halk arasında bilinen adı ile kireçlenme milyonların ortak sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de sadece dizinde kireçlenmesi olan hasta sayısının 11.600.000 kişi olduğunu yapılan sağlık çalışmaları gösteriyor. Kireçlenme ne yazık ki sadece dizde değil, omuz, kalça, el bileği, boyun ve hatta çene eklemlerinde de kireçlenme görülüyor.

Kireçlenme sinsi ilerliyor, belirti vermiyor

Belirti verdiğinde ise ne yazık ki hastalık çok ilerlemiş oluyor. Bu nedenle özellikle de dizde, sırtta, bel ve omurgada, omuzda olan eklem ağrılarını çok ciddiye almak ve mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor. Diyet, egzersiz, takviye edici gıdalar ve yaşam tarzı değişiklikleri ile ameliyattan kurtulmak mümkün olabiliyor.

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Osteoartrit ya da kireçlenme tedavisi olmayan bir kronik hastalık olarak biliniyordu. Eklemler bu hastalıkta işlevlerini kaybediyorlar ve birbirleri ile kaynaşarak kişinin hareket etmesi imkansız hale getiriyorlardı. Bu durumda çare ameliyatlar ve yapılan ameliyatlarda kemik başları kesilerek yerine metal ya da plastik protezler takılması oluyordu.

Nedir Cingal’i bu kadar özel kılan sorusunun cevabı ise teknolojide saklı

Hızlı ağrı kesici etkisi ile bilinen güçlü bir kortikosteroid ve FDA onaylı, patentli Hyalüronik asit kombinasyonun bir araya geldiği Cingal tedavisi kireçlenme hastalarının yüzünü güldürüyor. Bir enjeksiyonun etkisi en az bir yıl sürüyor ve bu süre içinde hastaların başka bir tedaviye ihtiyaçları kalmıyor. Cingal’deki kortikosteroid, çocuklarda dahi kullanımı uygun olan bir molekül olduğu için ilk ve tekrar uygulamalarda güvenle kullanılıyor.

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Eklem içi enjeksiyon uygulamasının başarılı olabilmesi için, kullanılan enjeksiyon ürününün kalitesi belirleyici

Dünya standartlarında üretilen, milyonlarca global uygulaması olan yüksek kalitedeki ürünlerin yan etkisi görülmüyor ve tedavi başarısı bir yıldan uzun sürüyor. Diğer yandan, menşei takip edilemeyen uygulamalarda şiddetli yan etkiler görülebiliyor ve bu da halk arasında eklem içi enjeksiyona dair olumsuz fikirlerin dolaşmasına neden oluyor. Bugün, Türkiye’de eklem içi enjeksiyonda tüm Dünya’da altın standart olarak kabul edilen Orthovisc’e kolayca ulaşmam mümkün. Orthovisc’in 25 milyondan fazla global işlem uygulamasında hiç yan etki görülmemiş. Yine Dünya’da eklem içi enjeksiyon tedavisinde çığır açan ve 10 milyondan fazla uygulaması bulunan Monovisc’i de Türkiye’de bulmak mümkün. Eklem içi enjeksiyon tedavisinde, hastalara da görev düşüyor. Bilinçlenme ve bilinç çok önemli. En iyi tedaviyi alabilmek için araştırma yapmak gerekiyor.

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Kireçlenmenin yaşam boyu süren bir hastalık olduğunu anlamak çok önemli

Diyet, egzersiz, takviyeler hastalığın ilerleyişini yavaşlatabilir ya da durdurabilir. Eklem içi enjeksiyonlar ise eklemleri korur, kıkırdak dokunun yıpranmasını engeller ve hareket kabiliyetini artırır. Burada önemli olan her enjeksiyonun aynı olmadığının bilincine varılmasıdır. Unutulmamalıdır ki, en ileri teknoloji ürünü olan enjeksiyonlar tedavide daha başarılı olacaktır.