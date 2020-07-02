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Hayat Kırklareli yanıyor Sıcaklık tavan yaptı asfaltlar eridi
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Kırklareli yanıyor: Sıcaklık tavan yaptı asfaltlar eridi

Yurt genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olması ve nem oranının tavan yapması vatandaşları bunaltıyor. Son olarak Kırklari'nden gelen görüntüler yakıcı sıcaklığı gözler önüne serdi.

Termometrelerin 31 dereceye ulaşması nedeniyle kentin bazı bölgelerinde asfalt eridi. Ekipler,

ulaşımın aksamaması için eriyen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.

Haber Merkezi AA
Kırklareli'nde sıcaklığın artması nedeniyle asfaltlar eridi.
Kırklareli'nde sıcaklığın artması nedeniyle asfaltlar eridi.

Kırklareli'nde hava sıcaklığının 31 dereceye ulaşması nedeniyle bazı bölgelerde asfalt eridi. İnece beldesinde bazı köy yollarındaki asfaltın erimesi nedeniyle araçlar düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı. Yayalar ise yürümekte güçlük çekti.

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Sürücülerden Mert Zabun, son günlerde etkili olan sıcak hava nedeniyle yollardaki asfaltların eridiğini söyledi.

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Ekipler çalışma yaptı

Asfaltın eridiği bölgelerde otomobili ile düşük hızla gittiğini ifade eden Zabun, sıcak havanın insanları bunalttığını belirtti. Sürücü Hüseyin Çanlı da hava sıcaklığının artmasıyla asfaltın eridiğini kaydetti. Karayolları 15. Şubesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için eriyen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.

Iğdırlılar DSİ'nin su kanalında serinliyor
OYNAT 01:00
Iğdırlılar DSİ'nin su kanalında serinliyor
Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Iğdır'da, sıcaktan bunalan çocuklar ve gençler, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında yüzerek serinliyor.

  • Öte yandan sıcak havadan bunalan çocuklar Şeytan Dere'de serinlemeye çalıştı. Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 31 dereceye yükseldiği kentte hissedilir nem oranı yüzde 75'e ulaştı.
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