Kıssadan hisse aldım o hâlde zenginim

Bizi Kim Beğenecek

BÜLENT ACUN

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın özellikle son yıllarda sosyal açılımlı din hizmeti sunma gayreti birçok alanda olduğu gibi dini yayınlarında da kendini gösteriyor.

Aile, gençlik, engellilik başta olmak üzere insanı ve hayatı doğrudan ve yakından ilgilendiren herkesin okuyup, istifade edebileceği kitaplarla Diyanet İşleri Başkanlığı sahada hem kendinden bahsettiriyor, hem de etkisini ciddi manada hissettiriyor.

İşte bu kitaplardan biri de Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen’in kaleme aldığı Bizi Kim Beğenecek? (DİB Yay. 2020, 136 s.) isimli kitap.

Kitabın ismi hayli merak uyandırıcı. Yazarın dünyevileşme üzerine eğilmiş olması da merak kat sayısını yükselttikçe yükseltiyor. Kitap, dünyevileşme hastalığının en belirgin alametlerinden biri olan riyaya karşı esaslı bir itirazla okurlarını selamlıyor.

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BOL HİSSELİ KISSALAR

Dr. Burhan İşleyen’in “Bizi Kim Beğenecek?” kitabı yukarıda bir kısmını iktibas ettiğim bu esaslı ve mühim ikazın ardından bol hisseli kıssalarla okurlarını ibret ve hikmet dolu bir ufuk turuna çıkarıyor. Burhan hoca önce kıssayı anlatıyor, sonrada o kıssayı anlamaya matuf ayetler, hadisler ve Kelam-ı Kibar’dan seçkin örnekler sunuyor.

İnsan bu kitabın sayfaları arasında seyr-ü sefer ederken “Kıssadan hisse aldım, o halde zenginim” demekten kendini alamıyor.

Hayatımızda ve edebiyatımızda kıssaların yeri ve değeri çok büyüktür. Mesleği ve meşrebi ne olursa olsun bütün edipler ve hatipler için kıssalar son derece önemlidir. Muhatap kitleye verilecek mesajın en etkili yollarının başında gelir kıssalar.

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Rabbimiz Kerim kitabında biz kullarına nice ibretli ve hikmetli kıssalar anlatır. Rahmet elçisi sevgili Peygamberimiz (s.a.v)’in bize anlattığı kıssalar, üzerinde tefekkür edebilenler için altın hisseler sunar.

Kitabın sayfaları arasında ilerlerken rahmetli dedemin, babamın ve diğer büyüklerimin seslerinin tınıları ve anlattıkları kıssalar adeta kulaklarımda yankılandı. Bunun üzerine “geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer” demekten kendimi alamadım.

“Bizi Kim Beğenecek?” kitabı başta din görevlileri olmak üzere anne babalar, öğretmenler, medya mensupları, doktorlar, hâsıl-ı kelâm icra ettiği mesleğin bir yanı insanlara hitap etmek olan herkes için pratik bir el kitabı mahiyetinde.

Kur’an-ı Kerim’den kıssalar, peygamber ve sahabe hayatından kesitler, tarihi şahsiyetlerden nükte ve latifeler ve hayatın içinden hatıralarla hayli zengin bir muhtevada kaleme alınan kitap sohbet meclislerinde kendisine hatırı sayılır yer ayırtmaya aday gözüküyor.

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Keşke açlık da bulaşıcı olsaydı

Yazının nihayetinde kitaptan çarpıcı bir kıssayı tadımlık niyetinde takdim edelim.

“Keşke açlık da bulaşıcı olsaydı” dedi delikanlı.

“Neden” diye soran gazeteciye şöyle dedi:

“O zaman belki anlardı yediğinden fazlasını çöpe atanlar, açın halinden. Belki anlardı asgari ücretin iki katını bir öğün yemeğe harcayanlar çok görmezdi verdiğini. Harcamayı bilsin, yetinmeyi bilsin” demezdi belki.