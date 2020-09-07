Kolları ve ayakları olmayan Muhammed bebek, Emine Erdoğan'ın misafiri oldu

Muhammed'in eli ve ayağı olmadığı için günlük ihtiyaçlarını desteksiz karşılayamadığını vurgulayan Mısaytıf, Sütünü, ilaçlarını ve bezini zor temin ediyoruz. İnşallah ileride yurt dışına çıkar. Protez takılır. Tek istediğim, diğer çocuklar gibi yaşaması. İnşallah Muhammed'e mutlu bir hayat yaşatabilirim diye konuştu.