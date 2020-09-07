Kolları ve ayakları olmayan Muhammed bebek, Emine Erdoğan'ın misafiri oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verilen talimatla küçük Muhammed Hatay'a getirilmişti. Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Muhammed bebeğe, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra protez için gerekli tetkikler yapıldı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Muhammed bebek ile ilgili açıklamalarda bulunarak, ''İçişleri Bakanlığımız ve AFAD işbirliği ile ulaşılan Muhammed bebek inşallah protez kol ve bacaklarına kavuşacak. Onun da en kısa zamanda akranları gibi yürüyüp, oyunlar oynadığı günleri görmeyi umut ediyoruz'' dedi.
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İdlib'de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda, akrabalarına ait bir çadırda ailesiyle kalan Muhammed, imkansızlıklar içinde yaşam mücadelesi veriyor.
Doğuştan ayakları ve kolları olmadığı için akranlarıyla oyun oynayamayan Muhammed bebek, günün büyük bölümünü kedisiyle geçiriyor.
Minik Muhammed'in babası Halit Mısaytıf, oğlunun kolları ve ayakları olmadan dünyaya geldiğini söyledi.
Mısaytıf, Muhammed'in sürekli ilgi ve bakıma ihtiyacı var. Sürekli kucakta olması gerekiyor. Burada kampta yaşıyorum. Yazın sıcaktan ve soğuktan koruyamıyoruz ifadesini kullandı.
Esed rejiminin saldırıları sonrası ayağından yaralanarak yürüme güçlüğü çeken Mısaytıf, İş bulamıyorum. Çocuğumun sütünü bulmakta zorlanıyorum. İlaçların fiyatı, eskiye göre kat kat daha pahalı. Umarım Muhammed, diğer tüm çocuklar gibi yaşamına devam eder diye konuştu.
Muhammed'in eli ve ayağı olmadığı için günlük ihtiyaçlarını desteksiz karşılayamadığını vurgulayan Mısaytıf, Sütünü, ilaçlarını ve bezini zor temin ediyoruz. İnşallah ileride yurt dışına çıkar. Protez takılır. Tek istediğim, diğer çocuklar gibi yaşaması. İnşallah Muhammed'e mutlu bir hayat yaşatabilirim diye konuştu.
Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.
Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.
Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.
Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.
Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.
Doğuştan ayak ve kolları olmayan Muhammed bebek, yardım bekliyor
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zor şartlarda hayatına devam etmeye çalışan doğuştan ayak ve kolları olmayan 14 aylık Muhammed bebek, yardım bekliyor.
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dlib kentinde savaşın gölgesinde yaşayan Mısaytıf ailesinin ikinci çocuğu olan Muhemmed Mısaytıf, ayak ve kolları olmadan dünyaya geldi. 14 aylık oğlu için ülkesinde protez kol ve bacak imkanı bulunmayan Halit Mısaytıf, Türkiye'den destek istedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla dün Cilvegözü Mülki İdare Amirliği'nce ülkeye alınan Musaytıf ailesi, AFAD ekipleri tarafından misafir edildi. Muhammed bebek, bugün genel sağlık kontrolünden geçirilmesi ve protez için gerekli tetkiklerin yapılabilmesi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü görevlileri de Muhammed bebeği ziyaret ederek, doktorlardan bilgi aldı.
Baba Halit Mısaytıf, yaşadıklarını sosyal medyada paylaştıktan sonra Türk hükümetinin hızlıca devreye girdiğini anlatarak, Sağolsunlar durumumuza duyarsız kalmadılar ve Türkiye'ye gelişimizi sağladılar.
Gerekli tetkikler yapılacak. Türk hükümetine, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyarlılıkları için teşekkür ediyorum dedi.
İdlib'de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda, akrabalarına ait bir çadırda ailesiyle kalan Muhammed, imkansızlıklar içinde yaşam mücadelesi veriyordu.
Baba Mısaytıf, daha önce yaptığı açıklamada Muhammed'in sürekli ilgi ve bakıma ihtiyacı var. Sürekli kucakta olması gerekiyor. Burada kampta yaşıyorum. Yazın sıcaktan ve soğuktan koruyamıyoruz ifadelerini kullanmıştı.
Kolları ve ayakları olmayan Suriyeli Muhammed bebek Türkiye'de şifa bulacak
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zor şartlarda hayatına devam etmeye çalışan doğuştan ayak ve kolları olmayan 14 aylık Muhammed bebeğin ailesi, yardım çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verilen talimatla küçük Muhammed Hatay'a getirildi. Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Muhammed bebeğe, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra protez için gerekli tetkikler yapılacak.