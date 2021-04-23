Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Konyada 23 Nisan doğumlu çocuklara online sürpriz yapıldı
AKTÜEL

Konya'da 23 Nisan doğumlu çocuklara 'online' sürpriz yapıldı

Pandemiye rağmen Konya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çevrimiçi ortamda kutlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla doğum günü 23 Nisan olan Konyalı çocuklarla video konferans üzerinden bir araya geldi. Çocukların hem doğum günlerini hem de bayramlarını kutlayan Başkan Altay, “Artık özlemimizi kalbimize sığdıramıyoruz. Hepinizi çok özledik. Bir an önce sizlerle kucaklaşmak istiyor ve eski günlerde olduğu coşkulu programlarda buluşmayı diliyorum” dedi. Buluşma öncesi doğum günü hediyelerini de alan çocuklar, Başkan Altay’a teşekkür ettiler.

Haber Merkezi Diğer
Konyada 23 Nisan doğumlu çocuklara online sürpriz yapıldı
Konya'da 23 Nisan çevrimiçi kutlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarla video konferans üzerinden buluştu.

  • Başkan Altay, doğum günü 23 Nisan olan 138 çocukla bir araya gelerek, çocukların hem doğum günlerini hem de bayramlarını kutladı. Video konferans üzerinden çocuklara seslenen Başkan Altay, “Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarıyla birlikte sizlere de armağan etti. Pandemiden dolayı sokaklarda coşkulu bir şekilde 23 Nisan’ı kutlayamıyoruz ama gönlümüz sizlerle birlikte” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay.

Pandeminin üzerinden bir yıldan fazla sürenin geçtiğini anımsatan Başkan Altay, “Artık özlemimizi kalbimize sığdıramıyoruz. Hepinizi çok özledik. Bir an önce sizlerle kucaklaşmak istiyor ve eski günlerde olduğu coşkulu programlarda buluşmayı diliyorum. İnşallah Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye’yi ve Konya’yı çok daha iyi bir geleceğe hazırlıyoruz. Biz, sizin için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah pandemi bir an önce biter ve Eylül ayı ile birlikte normal eğitime dönersiniz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, belediyede kaydı olan bütün çocuklara doğum günlerinde çeşitli hediyeler gönderiyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, belediyede kaydı olan bütün çocuklara doğum günlerinde çeşitli hediyeler gönderiyor.

Doğum günü hediyeleri de gönderilen çocuklar buluşma esnasında oldukça heyecanlı gözükürken; Başkan Altay ile sohbet etme mutluluğu yaşadıkları için teşekkür ettiler.

Konya Büyükşehir Belediyesi, belediyede kaydı olan bütün çocuklara doğum günlerinde çeşitli hediyeler gönderiyor.

Konya Büyükşehir'den tam destek
GÜNDEM
Konya Büyükşehir'den tam destek
Abone Ol Google News
Hırsız polisin ayağına geldi

Hırsız polisin ayağına geldi

​Para ve altın dolu poşetle polis ekibinin önüne düştü.
Yağışlı hava geliyor

Yağışlı hava geliyor

Bu geceye dikkat: Sıcaklıklar altı derece düşecek.
Çamlıca Tepesine dev Türk Bayrağı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi göndere bayrak çekme törenine iştirak ediyor

​Thodex vurgununda yeni gelişme

​Başsavcılık Thodex'in kurucusu için harekete geçti

Kişisel veriler de yurt dışına aktarılmış olabilir.

​Askerin eli yerli tüfeklerle güçleniyor

Hastaneden ilginç kaçış

Hastaneden ilginç kaçış

Çarşıda dolaşırken bekçilere yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.