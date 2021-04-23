Konya'da 23 Nisan doğumlu çocuklara 'online' sürpriz yapıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarla video konferans üzerinden buluştu.

Başkan Altay, doğum günü 23 Nisan olan 138 çocukla bir araya gelerek, çocukların hem doğum günlerini hem de bayramlarını kutladı. Video konferans üzerinden çocuklara seslenen Başkan Altay, “Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarıyla birlikte sizlere de armağan etti. Pandemiden dolayı sokaklarda coşkulu bir şekilde 23 Nisan’ı kutlayamıyoruz ama gönlümüz sizlerle birlikte” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay.



Pandeminin üzerinden bir yıldan fazla sürenin geçtiğini anımsatan Başkan Altay, “Artık özlemimizi kalbimize sığdıramıyoruz. Hepinizi çok özledik. Bir an önce sizlerle kucaklaşmak istiyor ve eski günlerde olduğu coşkulu programlarda buluşmayı diliyorum. İnşallah Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye’yi ve Konya’yı çok daha iyi bir geleceğe hazırlıyoruz. Biz, sizin için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah pandemi bir an önce biter ve Eylül ayı ile birlikte normal eğitime dönersiniz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, belediyede kaydı olan bütün çocuklara doğum günlerinde çeşitli hediyeler gönderiyor.

Doğum günü hediyeleri de gönderilen çocuklar buluşma esnasında oldukça heyecanlı gözükürken; Başkan Altay ile sohbet etme mutluluğu yaşadıkları için teşekkür ettiler.

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Konya Büyükşehir Belediyesi, belediyede kaydı olan bütün çocuklara doğum günlerinde çeşitli hediyeler gönderiyor.