‘Köprü’ anlatısına reddiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un geçtiğimiz ocak ayında okurla buluşan “Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil” kitabı “Küresel Belirsizlik Çağında İstikrarlaştırıcı Güç Türkiye” başlığıyla Türkçeye çevrildi. Altun, kitabında uluslararası sistemde elini taşın altına koyan ve sorumluluk üstlenen politikalarla yol alan Türkiye’nin, “İstikrarlaştırıcı güç” olarak dünyada yeni bir denge oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Abone Ol