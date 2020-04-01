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​Koronavirüs salgınında ayakkabı ve terlik temizliğine dikkat

Koronavirüs salgınında ayakkabı ve terlik temizliğine dikkat

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gündeme oturdu. İnternette ve sosyal medyada yer alan bilgi kirliliği ise, insanların kafasının karışmasına neden oluyor. Emsey Hospital’dan Prof. Dr. Birol Baytan ayakkabı ve terlik temizliğinin bu süreçteki önemine değindi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Evde kullandığımız terliklerin temizliği ile ilgili ne yapabiliriz?

Dışarıda kullandığımız ayakkabı ve terliklerle eve girmemek bu dönemde son derece önemli. Evde kullandığımız terlikleri 90 derecede yıkamak, sık sık temizlemek alabileceğimiz önlemlerden.

Bu dönemde ayakkabı ve terlik temizliğimizde nelere dikkat etmeliyiz?

Covid 19 yeni bir virüs yaklaşık 4 aydır tanıdığımız bir virüs. Araştırmalarda saatlerce hatta günlerce cansız yüzeylerde kalabileceği gösterilmiş ise de hastalık oluşturma potansiyelinin cansız yüzeylerde 12 saatten uzun olmadığına dair bilgiler var. Ayakkabılar ile eve girmemek, evde kullandığımız terlikleri dezenfekte etmek, bu kısım önemli çünkü birçok insan terlik konusunda dikkat etmiyor ve virüsleri eve taşıyabiliyor.

AYAKKABI VE TERLİK TEMİZLİĞİNE DİKKAT EN ÇOK ZEMİNDE YAŞIYOR

Koronavirüs cansız nesnelerde terlik ve ayakkabılarımızda ne kadar süre yaşamını sürdürüyor?

Araştırmalarda saatlerce hatta günlerce cansız yüzeylerde kalabileceği gösterilmiş ise de hastalık oluşturma potansiyelinin cansız yüzeylerde 12 saatten uzun olmadığına dair bilgiler var.

Koronavirüs hangi maddelerde daha uzun süre varlığını sürdürüyor?

Metal yüzeylerde uzun kaldığı bildiriliyor ancak virüsün hastalık yapıcı etkisi de kalıyor mu bu tam bilinmiyor. Bu yüzden tedbirli olup kirli olduğunu düşündüğümüz yüzeyleri dezenfektanlarla veya 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlemek etkili olabilir.

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