Koronavirüs sürecinde fiziksel değil duygusal temasta olun: Aile üyelerine yönelin

Çin’de başlayan ve bütün ülkelere yayılan koronavirüsü dolayısıyla ülkemiz zor günlerden geçiyor. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte panik ve korku havası iyice artarken, insanlar dışarı çıkmak yerine evde kalmayı tercih ediyor. Sinirbilimci Uzman Klinik Psikolog ve Aile Danışmanı Tuğçe Duman, yaşadığımız bu süreçte fiziksel temastan kaçınılması gerektiğinin altını çizerken, insanların evde bulunduğu süreçte aile bireyleriyle ve sevdikleriyle duygusal temasta bulunmaları gerektiğini ve böylece yaşanan kriz ortamının daha rahat aşılabileceğine vurgu yaptı.

Virüsün kendisinden ziyade korkusu ciddi boyutlara ulaştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüsünün yayılma hızı ve ciddiyeti hepimizi alarm seviyesine getirdi. İnsan hayatını tehdit eden her durumun kaygı oluşturduğunu fakat bu süreç içerisindeki belirsizliklerin insanlarda endişe ve korkuyu da beraberinde getirdiğini özellikle vurgulayan Tuğçe Duman, “Dünyanın sonu gelmiş gibi hemen hemen her dakika sosyal medyada koronavirüs ile ilgili birçok iddia ve haber dolaşıyor. Haberler ise insanların süreçle ilgili kaygılarının günden güne artmasına sebep oluyor. Herkes herkesten ve her şeyden şüphelenir duruma geldi. İnsanlar artık topluluk içinde hapşırmaktan, öksürmekten de korkar oldu. Virüsün kendisinden ziyade ‘korkusu’ ciddi boyutlara ulaştı” açıklamasında bulundu.

Sinirbilimci Uzman Klinik Psikolog ve Aile Danışmanı Tuğçe Duman

Bu süreç öncesinde dikkat etmediğimiz ya da farkında olmadığımız birçok durumla yüzleştiğimizin altını çizen Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Duman, “Koronavirüs salgını ortaya çıkmadan önce sağlığımızın ve sağlığımız için gerekli olan hijyenin bu denli ehemmiyetini bilemiyorduk belki de. Sadece sağlığımızın da değil, yaşamımızın, özgürlüğümüzün, diğerlerini korumak için gösterdiğimiz anlayışın, özverinin ve fedakarlığın kıymetini de. İnsanlar sosyal medya aracılığı ile ‘salgın bitene kadar evinde kal Türkiye çağrısına destek vererek koronavirüs ile mücadele etmeye devam ediyor” diye konuştu.

Dünya genelinde 381 bin 598 koronavirüs vakası tespit edilirken, virüsten tedavi olarak kurtulanların sayısı 101 bin 806 bin oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise dünya genelinde 16 bin 559 kişi oldu. Tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken alınan tedbirler daha da sıkılaştırılmaya başlandı. Türkiye'de son durumu ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da geldi. Koca, dün akşam yaptığı basın toplantının ardında genel sonucu sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'de hasta sayısı bin 529 kişiye yükselirken 37 vatandaşımız da hayatını kaybetti.

Krizi fırsata çevirin

Birçoğumuzun işlerini evlerinden yürüttüğünü belirten Aile Danışmanı Tuğçe Duman, evde bulunmanın sağlığımız açısından daha iyi olacağı bu sürecin faydalarını ise uzman gözüyle şöyle açıkladı: “Okul, çalışma hayatı oldukça streslidir. Her sabah işe ya da okula gitmek için uyandığınızda bazen yatağınızdan ayrılmak zor gelmez mi? Kiminiz derslerden kiminiz de yoğun iş tempomuzdan dolayı sevdiklerinize vakit ayıramamaktan şikâyet etmez misiniz?

Olumlu anlamda birbirimizi etkilemeye çalışarak, zihninizde sürekli olumsuz senaryoları üretmekten uzaklaşabilir, kendinize ve sevdiklerinize vakit ayırabilir, birbirinizi anlayabilir, iletişim kurarken empatiyle yaklaşabilirsiniz.

Birlikte bulunduğunuz süreçte kaygılarınızı ve korkularınızı dile getirebilirsiniz. Kendinize bireysel olarak vakit ayırabilir, okumayı ertelediğiniz kitaplarınızı okuyabilir ya da izlemeyi ertelediğiniz dizi ya da filmlerinizi izleyebilirsiniz. Her gün eve geldiğinizde yoğunluğunuzdan dolayı ihmal ettiğiniz aile üyelerinizle daha kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Yani yaşadığımız bu süreci kriz ortamına dönüştürmek yerine fırsata çevirebilirsiniz. Şu an fırsatınız varken değerlendirmeye ne dersiniz?”

Önce kendi sağlığınızı düşünün

Yeryüzünün sadece bizim değil hepimizin olduğuna dikkat çeken Duman sözlerini şöyle tamamladı: “Önce kendi sağlığımızı düşünerek, bu konuda bilinçlenerek çevremize yardımcı olabiliriz. Bilim insanları, uzman sağlık personelleri bu konuda hepimiz için gece gündüz çalışıyorlar. Bize düşen de birbirimizi kaygılandırmak yerine korona virüsle mücadelede tedbirlerimizi alalım, uyulması gereken kurallara uyalım ve fiziksel değil duygusal temasta kalalım.”

FOTOĞRAF 16 Aylardır dillerden düşmeyen koronavirüs, birçok salgın gibi tehlikeli olmakla beraber can almaya devam ediyor. Koronavirüsten önce de konuştuğumuz çeşitli salgınlar vardı. Bunlardan birisi de herkesi yatağa düşüren domuz gribin bir türevi olan H3N2 virüsüydü. Halsizlik, baş ağrısı, yüksek ateş ve daha sonra ortaya çıkan öksürük gibi belirtiler gösteren H3N2’ün tedavisinde uzmanlar, antibakteriyel özelliği olan zeytin yaprağı ve çayının bolca tüketilmesini sıklıkla tavsiye etmişti. H3N2 ve koronavirüsün belirtilerinin benzemesi, zeytin yaprağının şifa verici özelliğini yeniden akıllara getirdi. Kullanım alanı oldukça geniş olan zeytin yaprağını çay şeklinde tüketilmesi tavsiyesinde bulunan uzmanlar, sabahları bir tane yaş zeytin yaprağını çiğneyerek dil altında beklettikten sonra posasının atılmasının faydalı olacağını belirtiyor. Adı Kur'an-ı Kerim’de geçen meyvelerden biri olan zeytinin yaprağının hastalıklara karşı gücü halk arasında da bilindiği için uzun yıllar ilaç olarak kullanıldı. Hatta 1800'lü yıllarda meydana gelen sıtma salgınına karşı kullanıldığı da bilinmekte. Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü ise zeytin yaprağının, 21’inci yüzyılın en önemli doğal antimikrobiyal, antiviral etkiye sahip bir bitki olduğunu açıkladı. Yapılan araştırmalara göre zeytin yaprağı, 101 madde içeriyor. 2005 yılında Avustralya'da yapılan bir çalışma, zeytin yapraklarındaki antioksidan kapasitesinin, vitamin C'de bulunandan 5 kat fazla, yeşil çay ve üzüm çekirdeğindekinden de 2 kat fazla olduğunu ortaya koydu. Aynı zamanda bu çalışma, zeytin yaprağı ekstraktında bulunan antioksidanların, üzüm çekirdeği ve vitamin E'de bulunan antioksidanlardan, zararlı serbest radikalleri uzaklaştırması bakımından çok daha güçlü olduğunu tespit etti. Zeytin yaprağı, anti-fungal, anti-viral ve anti-bakteriyel bileşiklerce zengindir. Zeytin yaprakları, zeytin yağında bulunan kimyasal bileşiklerin aynısını içermektedir hem de kalorisiz! Vücuttaki yağ bezelerini ve tümörleri eritir, gelişmesini engeller. Safra taşı ihtimalini azaltır. Pankreas salgısını uyarır. Çocuklarda kemik gelişimine yardım eder. Osteoporozu önleyicidir. Ödem oluşmasını önler. Astım, kolon kanseri, prostat, menopoz, göğüs kanseri riskini düşürür. Sinir sıkışmasının giderilmesinde etkilidir. Kulak enfeksiyonlarında, Hepatit A,B,C de etkilidir. Zonaya iyi gelir. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlayan zeytin ağacı çayının fayları ise şöyle: Sindirim sistemini korur Merkezi sinir sistemini korur Mikroorganizma büyümesini engeller Kanser riskini azaltır İnflamasyon riskini azaltır Ağrı uyarıcılarını azaltır Oksidasyon veya hücre hasarını önler Kilo vermeye yardımcı olur Kalp sağlığına yardımcı olur Kan basıncını düşürür Tip 2 diyabetin tedavisinde yardımcı olur Şeker hastalığı tedavisinde yardımcı olur Serbest radikalleri yok eder Bağışıklık sistemini güçlendirir Uçuklarla savaşır İltihabı azaltır Herpes kopmalarına yardımcı olur Beyni Alzheimer ve Parkinson’a karşı korur Kolesterolü düşürür Kemik iltihaplanmalarını azaltır Genetik hasarı önlemeye yardımcıdır Bakteri ve mantarları öldürür Yaşlanmadan kaynaklı cilt hasarlarını ve kırışıkları önleyerek, cildin nemlenmesini sağlar Yaraları daha hızlı iyileştirme özelliği vardır Diş ağrısını geçirebilir Tokluk hissi vererek yemek yeme isteğini azaltır Zeytin yaprağının vücudun direncini bu denli korumasının altında zeytin ağaçlarının dünyadaki en dayanıklı ağaçlardan bir olması yatıyor. İki bin 500 yıla kadar yaşayan zeytin ağaçları, bu uzun süreli yaşamlarını büyük ölçüde, kendilerine hastalık ve zararlılara karşı direnç kazandıran oleuropein adlı bir madde üretmelerine borçlu. Yüzyıllardır halkın vazgeçilmez şifa kaynağı: Virüs türlerine karşı da etkili Kahvaltılarda severek tükettiğimiz zeytinin kendisi kadar yaprağı da insan vücudu için tam bir şifa kaynağı. Faydaları saymakla bitmeyen ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen meyvelerden biri olan zeytinin yaprağı bitkisel tedavide kullanılıyor ve uzmanlar tarafından da sıklıkla tavsiye ediliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten önce ortaya çıkan salgınlardan biri olan H3N2 virüsüne karşı dirençli olunmasını yardımcı olması ile bilinen zeytin yaprağının 1800'lü yıllarda meydana gelen sıtma salgınında da kullanıldığı bilinmekte. Uzmanlar, her sabah bir tane yaş zeytin yaprağını çiğneyerek dil altında beklet tikten sonra posasının atılmasının faydalı olacağını belirtiyor. BiP'te paylaş

