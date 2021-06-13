Koronavirüsle mücadelede ekipler dağ tepe dinlemiyor: Hastaneye gidemeyen vatandaşlar aşıyı köylerinde

Koronavirüsle mücadele kapsamında kırsalda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı olmayan vatandaşlar köylerinde bulunan Aile Sağlık Merkezlerinde aşılarını oluyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri çağrı merkezine gelen aşı talebinin yanı sıra kırsalda da aşı çalışmalarını sürdüren ekipler, engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara da ulaşarak aşılarını yapıyor. Kırklareli’nin Dereköy köyünde aşısını olan Gülfidan Soykan sağlık sektörünün sunduğu hizmetin önemini vurgulayarak, herkesi aşı olmaya davet etti.

Aşılama çalışmalarıyla vakalar düşüyor

Sağlık Bakanlığınca başlatılan “aşı seferberliği” kapsamında vaka sayılarının her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının 50,51’e düştüğünü Kırklareli’nde 1. ve 2. doz aşı olanların sayısı 222 bin 79 kişiye yükseldi. Ülke genelinde ise 33 milyon 580 bin 190 kişi aşılandı.

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FOTOĞRAF 10 Aşılama programına en son şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, kargo ve kurye çalışanları dahil edilmişti, bugün itibariyle aşılama programına 40 yaşına kadar olan kişiler de dahil oldu. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bağlı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde aşı olmak için gelenler yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren hastanede başlayan aşıya talep yoğunluğu gün boyu devam etti. Aşılananlar, aşı polikliniklerin çevresinde olası bir yan etkiye karşı bir süre gözlem altında tutuldu. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Sadettin Söylemez, Normalleşmeyle birlikte hızlı bir şekilde yeni yaş grupları ve meslek grupları tanımlanmaya başladı. Son günlerde taleplerde artış yaşandı. Biz de bu artan taleplere karşı hızlı bir şekilde kapasitemizi arttırmaya gittik. Hatta son günlerin en yoğun gününü bugün yaşıyoruz. Kısıtlama gününe denk gelmesine rağmen gün sonu itibariyle de yaklaşık 4 bin 100 vatandaşımızı sadece bizim hastanemizde aşılayacağımızı öngörüyoruz dedi. Aşısını yaptıran Funda Bayarslan, Uzun süredir aşılanmayı bekliyordum, yoğun iş temposunda çalışıyoruz. Tedirgin olarak işe gidiyorduk, tedbirleri alıyorduk ama aşıyı da dört gözle bekliyorduk. Umduğumdan daha çabuk sıra bana geldi. İnsan biraz daha rahat oluyor aşılanınca muhteşem bir şey diye konuştu. Arzu Ceylan ise Maskelerden nefes alamıyoruz artık. Bir an önce aşılanma bitsin hepimiz rahat edelim. Dün randevu aldım hemen bugün aşılandım, sürpriz gibi oldu bana. İlk aşılar Türkiye'ye geldiğinden beri bir an önce olmak istedik dedi. Aşı sırası 40 yaşa düştü: Hastanelerde uzun kuyruklar oluştu Aşılamanın 40 yaşa düşmesinin ardından hastanelerde uzun kuyruklar oluştu.

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