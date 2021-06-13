Koronavirüsle mücadelede ekipler dağ tepe dinlemiyor: Hastaneye gidemeyen vatandaşlar aşıyı köylerinde

Koronavirüsle mücadele kapsamında kırsalda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı olmayan vatandaşlar köylerinde bulunan Aile Sağlık Merkezlerinde aşılarını oluyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri çağrı merkezine gelen aşı talebinin yanı sıra kırsalda da aşı çalışmalarını sürdüren ekipler, engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara da ulaşarak aşılarını yapıyor. Kırklareli’nin Dereköy köyünde aşısını olan Gülfidan Soykan sağlık sektörünün sunduğu hizmetin önemini vurgulayarak, herkesi aşı olmaya davet etti.
Aşılama çalışmalarıyla vakalar düşüyor
Sağlık Bakanlığınca başlatılan “aşı seferberliği” kapsamında vaka sayılarının her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının 50,51’e düştüğünü Kırklareli’nde 1. ve 2. doz aşı olanların sayısı 222 bin 79 kişiye yükseldi. Ülke genelinde ise 33 milyon 580 bin 190 kişi aşılandı.
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Aşılama programına en son şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, kargo ve kurye çalışanları dahil edilmişti, bugün itibariyle aşılama programına 40 yaşına kadar olan kişiler de dahil oldu.
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bağlı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde aşı olmak için gelenler yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren hastanede başlayan aşıya talep yoğunluğu gün boyu devam etti. Aşılananlar, aşı polikliniklerin çevresinde olası bir yan etkiye karşı bir süre gözlem altında tutuldu.
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Sadettin Söylemez, Normalleşmeyle birlikte hızlı bir şekilde yeni yaş grupları ve meslek grupları tanımlanmaya başladı. Son günlerde taleplerde artış yaşandı. Biz de bu artan taleplere karşı hızlı bir şekilde kapasitemizi arttırmaya gittik. Hatta son günlerin en yoğun gününü bugün yaşıyoruz. Kısıtlama gününe denk gelmesine rağmen gün sonu itibariyle de yaklaşık 4 bin 100 vatandaşımızı sadece bizim hastanemizde aşılayacağımızı öngörüyoruz dedi.
Aşısını yaptıran Funda Bayarslan, Uzun süredir aşılanmayı bekliyordum, yoğun iş temposunda çalışıyoruz. Tedirgin olarak işe gidiyorduk, tedbirleri alıyorduk ama aşıyı da dört gözle bekliyorduk. Umduğumdan daha çabuk sıra bana geldi. İnsan biraz daha rahat oluyor aşılanınca muhteşem bir şey diye konuştu.
Arzu Ceylan ise Maskelerden nefes alamıyoruz artık. Bir an önce aşılanma bitsin hepimiz rahat edelim. Dün randevu aldım hemen bugün aşılandım, sürpriz gibi oldu bana. İlk aşılar Türkiye'ye geldiğinden beri bir an önce olmak istedik dedi.
Aşı sırası 40 yaşa düştü: Hastanelerde uzun kuyruklar oluştu
Aşılamanın 40 yaşa düşmesinin ardından hastanelerde uzun kuyruklar oluştu.
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Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında aşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Manavgat’ın en ücra köşelerine kadar giden ekipler, aşıya ulaşamayan vatandaşların ayağına aşıyı götürüyor.
Çardak Mahallesi’nden gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, aşı için randevu alamadıklarını belirten Abdullah ve Gülay Biber çiftinin aşılarını serada biber toplarken yaptılar. Aşısını yaptıran Abdullah Biber, randevu konusunda aksaklık yaşadıklarını belirterek “Sağ olsun ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri ayağımıza kadar gelerek serada çalışırken aşımızı yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü gezici aşı ekibinden doktor Hasan Emre Eroğlu ise gezici aşı ekipleri olarak Manavgat gibi yüzölçümü geniş olan bir ilçede sağlık hizmetine erişimi sınırlı olan, merkeze en uzak mahallelerde toplu aşılama etkinlikleri yürüttüklerini söyledi. 85 yaş üstü olan, hasta ve yaşlı olduğu için bakıma muhtaç olan, aşı randevusu almakta sıkıntı yaşayan ve makul bir sebepten ötürü sağlık kurumuna ulaşamayan herkesi evlerinde, hayvanlarının başında, seralarında, tarlalarında aşıladıklarını söyleyen Eroğlu, Gelen her talebi teker teker değerlendirip sıraya almaya gayret ediyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde de aşı istasyonumuzu kurduk ve yine randevu almakta güçlük yaşayan vatandaşlarımızı kurumumuza davet ederek yardımcı oluyoruz. Elbette ki hastanelerimiz ve aile sağlığı merkezlerimiz de yoğun bir şekilde aşılama hizmetlerini sürdürüyor. Amacımız hedef nüfusumuzu bir an önce aşılayıp Manavgat’ı ve Antalya’yı pandeminin gölgesinden çıkarmak. Bununla birlikte ilçe sağlık müdürlüğümüzün filyasyon ekipleri de insanüstü gayret göstererek çalışmalarını sürdürüyor. Pozitif test sonucu olan her vatandaşımızın adresine giderek bilgilendirme ve temaslı takibi yapıyor dedi.
Vatandaşlardan aşılama oranı belli bir düzeye çıkana kadar maske, mesafe, temizlik önlemlerine devam etmeleri ve temaslı oldukları kişiler konusunda doğru bilgi vermelerini isteyen Eroğlu şöyle devam etti:
Lütfen sizi telefonla arayan ve adresinize gelen sağlık ekiplerine karşı anlayışlı ve dürüst olun. Bu vesileyle bu illetten kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunu hatırlatmak isterim. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı randevularını alıp aşı olmaya davet ediyorum.
Üretici çift için 50 kilometre yol gidip serada aşı yaptılar
Antalya'da aşı için randevu alamayan çiftçi karı-koca için sağlık ekipleri 50 kilometre yol gidip serada buldukları çifti aşıladılar. Sağlık ekiplerini karşılarında gören çift önce şaşırdı sonra sevindi. Çiftin aşıları biber serasının içinde yapıldı.