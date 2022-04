Kovid en çok kırmızıyla anılacak

Kırmızı, siyah ve beyaz ağırlıklı renkleri kullanarak yaşama ve toplumsal olaylara ilişkin eserler ortaya koyan ressam Habip Aydoğdu, İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde “Kırmızı Yine Kırmızı” başlıklı sergisi ile sanatseverlerle buluştu. Askerlik sürecinde çaresizlikten ıstampa mürekkebi kullanmak durumunda kalan ressamın kırmızı ile yolculuğu 1976’daki ilk sergisinden beri devam ediyor. Hayata kırmızı ile tutunmayı seven ressamın bu sergisi 2019 yılında açılması planlanmış, ancak pandemi sebebiyle ertelenmişti. 2022 yılına gelindiğinde konsepti tamamen değişmiş olarak hayata geçen sergi, bir nevi koronavirüs günlüğü olarak yorumlanıyor.

Habip Aydoğdu

HAYATIMIZ KIZARDI

Sergiyi gezdiğimizde eserleriyle ilgili bilgi veren Aydoğdu, korona günlerinin resim çalışmaları üzerindeki etkisini anlattı. 65 yaş üstü bir birey olduğu için pandemi kapanmalarından en çok etkilenenlerden olduğunu belirten Aydoğdu, sergide yer alan eserlerle ilgili, “Bir sanat yapıtını üretirken sanat insanlarının en büyük dertlerinden birisi, resmin sonunda ne çıkacağını merak etmektir. Koronavirüs pandemisinin ilk başlarında bunu biraz sorguladım. Bu kez bakalım ne çıkacak diye sordum kendime. Ama resimler kendiliğinden zaten kızardı. Hayatımız kızardı, hayatımızla birlikte resimlerim de kızardı. Sanırım bu korona en çok kırmızıyla anılacak” dedi.

EVİNİ ATÖLYEYE ÇEVİRDİ

Virüsün iyiden iyiye bunalttığı bir süreçte sergideki resimleri yapmaya başladığını belirten Aydoğdu, “İki senelik yaşanan kötü sürecin bende bıraktığı izler bu resimler. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın ekranlara çıkıp ilk vakayı açıkladığı günden bu yana uzun bir süre geçti. O günleri unuttuk aslında. O ‘bir’ vakadan zirveye ulaştık ve şimdi bu durumdayız. 65 yaş üstü için gerçekten sıkıntılı bir süreçti. Ben de bir 65 yaş üstüydüm. Dışarı çıkamadık uzun bir süre. Eve kapandığımız o süreçte evimi atölye haline getirdim. Devamlı resim yapıyordum. Defterler boyadım, o defterlerin her bir sayfasında koronavirüsün bende o gün için bıraktığı duygular var. Her bir resmimde bir not var. Allah bir daha yaşatmasın” diye konuştu.

Yerlere atılan maskelerden yola çıkarak yaptığı “virüs saçan maskeler” ve “koronanın dünya koşusu” gibi eserlerinin yer aldığı sergide Aydoğdu, koronavirüs sebebiyle kaybettiği meslektaşlarını da unutmadı. Sergide yer alan eserler arasında kaybettiği meslektaşlarına adanan eserler de dikkat çekiyor.

DOKUZ YIL SONRA ANKARA’DA

Küratörlüğünü eşi Elif Aydoğdu Ağatekin’in yaptığı sergide, oğlu Özgür Aydoğdu’nun gözüyle Habip Aydoğdu’nun yaşamını, kişiliğini, çalışma biçimini belgeleyen ve yorumlayan siyah-beyaz fotoğraflara da yer veriliyor. Sergiye Serhat Özdemir’in videoları ayrı bir renk katmış. 9 yıl sonra Ankaralılarla buluşan Aydoğdu’nun eserleri arasında sanatseverlerin Ankara galerilerinde görme imkânı bulamadıkları büyük boyutlu eserler de var. Sergi, 30 Temmuz 2022 tarihine kadar Ankara Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. katında yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde gezilebilir.

