​‘Kuklapella’ çocuklara müziği sevdirecek ​

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Milletimden bir kişinin huzurunu bozan olursa hayatı dar ederim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Esenyurt'ta vatandaşlara seslendi. İlçe hakkında televizyonlarda kötü haberlere rastlandığını belirten Bakan Soylu, "Esenyurt’un güvenlik sorumluluğu bizim boynumuzun borcudur. Esenyurt’ta uyuşturucu ile mücadele ve o adamların bacaklarını kırmak bizim boynumuzun borcudur." dedi. Bakan Soylu, sözlerinin devamında " Vallahi yeminim olsun, milletimden bir kişinin huzurunu bozan olursa hayatı dar ederim" ifadelerini kullandı.