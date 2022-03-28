Hayat Kuklapella çocuklara müziği sevdirecek
KÜLTÜR SANAT

‘Kuklapella’ çocuklara müziği sevdirecek

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerince koro müziğini tanıtmak için 2 yıl önce kurulan “Kuklapella” korosu, televizyon ekranlarından ulaşacağı çocuklara müziği sevdirecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​‘Kuklapella’ çocuklara müziği sevdirecek ​
“Kuklapella” korosu

nİnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerince koro müziğini tanıtmak için 2 yıl önce kurulan “Kuklapella” korosu, televizyon ekranlarından ulaşacağı çocuklara müziği sevdirecek. Kuklapella Sanat Direktörü Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz, “Yeşil perde stüdyomuzda şu anda 20 bölümlük Kuklapella isimli bir çocuk dizisi yapıyoruz. Yakın zamanda başlayacak. Senaryolar yazıldı, tanıtımla birlikte çekimlere başlayacağız” dedi.
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