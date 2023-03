Kültür envanterimize bir katkı: Türk Şairleri

Öncelikle dikkat ettiğimiz şey yayımlayacağımız eserin kurmak istediğimiz kütüphane içinde bir yere sahip olabilir mi, o kütüphaneye dahil olabilir mi, çizmeye çalıştığımız perspektife bir katkısı olur mu ona bakıyoruz. Eser, açmak istediğimiz yolu ya genişletmeli ya uzatmalı ya da ona ulaştıracak tali bir yol açmalı. Seçimlerimiz, kültür ve medeniyet dünyamızı bütünlüğe kavuşturan ona asıl hüviyetini ve vasfını kazandıran eserler yönünde. Bu anlamda Büyüyenay kendi imkânları içerisinde devasa bir bütünün parçalarını bir araya getirip yayımlamaya çalışıyor. Eserlerimizin her birini büyük, geniş çok kardeşli bir aile gibi, nesiller boyu asli hüviyetini koruyup zenginleştirerek insanlığın kültür envanterini oluşturmuş, zihin ve ruh dünyasını beslemiş birer canlı varlıklar olarak düşünüyorum. Bu her hakiki aile gibi her ferdinin birbiriyle uyumlu olduğu kadar benzerliğe düşmeden çeşitlenen, farklılıklarını zıtlaşarak değil kelamın kudretiyle anlaşarak ortaya koydukları bir aile. Karar verme sürecimizi biraz da eserin kendisi belirliyor. Mesela toplam 2000 sayfaya yakın Türk Şairleri öncelik verdiğimiz ve epeydir yayımlamak istediğimiz bir eser olmasına rağmen eserin büyüklüğü, maddi anlamda bizi aştığı için sürekli erteledik. Ancak yeni çıkarabildik. Bazen de şöyle şeyler oluyor: Adeta hiç hesapta yokken, eser tamamen meçhulümüz iken karşımıza çıkıyor, kaynak bir eserde ya da öylesine satırlar arasında küçük bir bahse konu olarak bize kendisini duyuruyor. Araştırmalarımız sonunda o da Büyüyenay kitaplığındaki yerini alıyor.