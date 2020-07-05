Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Hem büyükelçiler hem yabancı basın mensupları destek talep ettiler
KÜLTÜR SANAT

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Hem büyükelçiler hem yabancı basın mensupları destek talep ettiler

"Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye'de oturtmuş olduğumuz (Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) sertifikasyon sistemini hem büyükelçilere hem yabancı basın mensuplarına yerinde deneyimleme şansı verdik. Bizzat kendi ağızlarından, 'Çok başarılı bir sistem, detaylı çalışılmış bir sistem, lütfen bizim ülkemizde de uygulanması için destek verir misiniz?' diye bizden talep ettiler" dedi.

Haber Merkezi AA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alanya’da "Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Ersoy, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programının yabancı basın ve büyükelçilerinden tam puan aldığını belirterek şu şekilde konuştu:

Destek talep ettiler

"Türkiye'de oturtmuş olduğumuz (Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) sertifikasyon sistemini hem büyükelçilere hem yabancı basın mensuplarına yerinde deneyimleme şansı verdik. Bizzat kendi ağızlarından, 'Çok başarılı bir sistem, detaylı çalışılmış bir sistem, lütfen bizim ülkemizde de uygulanması için destek verir misiniz?' diye bizden talep ettiler.

Türkiye'nin yıllar süren sağlık altyapısına yaptığı büyük ve detaylı yatırımları, salgın (Kovid-19) döneminde test etme şansı bulduk. Zamanında öngörülerek yapılan bu yatırımların olumlu sonuçlarını bu süreçte aldık."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Dünyada en iyi sağlık sistemine sahip ülkelerden biriyiz
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Dünyada en iyi sağlık sistemine sahip ülkelerden biriyiz
Abone Ol Google News
En başarılı ülkelerden biri olduk

En başarılı
ülkelerden biri olduk

137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik.
3 kişi her yerde aranıyor

3 kişi her yerde aranıyor

Patlamanın olduğu fabrikada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ölüm oranlarınıdüşürmede başarısız

Ölüm oranlarını
düşürmede başarısız

DSÖ, kullanımını ikinci kez durdurdu.
Yine park<br> yine gençler

Yine park
yine gençler

​Parkta horon oynayan gençler koronavirüse davetiye çıkardı.
Yine tarihe geçti

Yine tarihe geçti

Ronaldo başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Kahreden sakatlık

Kahreden sakatlık

​Genç oyuncunun fibula kemiği kırıldı.
Vakaların azalışının durma nedeni

Vakaların azalışının durma nedeni

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok önemli uyarı.
'Tedirgin oluyoruz'

'Tedirgin oluyoruz'

Minibüsten 14 yerine 30 yolcu çıktı.
Tarihin en <br>büyük operasyonu

Tarihin en
büyük operasyonu

Aralarında suç örgütü liderlerinin de bulunduğu 34 kişi tutuklandı.

İBB kendi bünyesinde bulunmayan işletmeye flamasını asmak istedi.

​Yeni ilçe merkezindeki çalışmalarda sona gelindi.

​AK Parti'ye katılınca saldırılar sistematik lince dönüştü.

​Müze olarak kalması din-vicdan hürriyetine ve egemenlik haklarına aykırı.
Dayanışmada<br>bir milyona doğru

Dayanışmada
bir milyona doğru

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası rekora koşuyor.

​Donald Trump:ABD aşırı solcu faşizm kuşatmasında.

​Uyuşturucu paralarını örgüte aktarmışlar.
Koronavirüsü<br>görüntülediler

Koronavirüsü
görüntülediler

​Türk bilim adamlarından büyük başarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.