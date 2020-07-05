Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Hem büyükelçiler hem yabancı basın mensupları destek talep ettiler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alanya’da "Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Ersoy, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programının yabancı basın ve büyükelçilerinden tam puan aldığını belirterek şu şekilde konuştu:

Destek talep ettiler

"Türkiye'de oturtmuş olduğumuz (Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) sertifikasyon sistemini hem büyükelçilere hem yabancı basın mensuplarına yerinde deneyimleme şansı verdik. Bizzat kendi ağızlarından, 'Çok başarılı bir sistem, detaylı çalışılmış bir sistem, lütfen bizim ülkemizde de uygulanması için destek verir misiniz?' diye bizden talep ettiler.

Türkiye'nin yıllar süren sağlık altyapısına yaptığı büyük ve detaylı yatırımları, salgın (Kovid-19) döneminde test etme şansı bulduk. Zamanında öngörülerek yapılan bu yatırımların olumlu sonuçlarını bu süreçte aldık."