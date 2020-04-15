Hayat Kuran çocuklara ne diyor
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Kur’an çocuklara ne diyor

Çocuklara Kur’an’ın tanıtılması oldukça önemli bir konu. Bizde genellikle Kur’an’ı öğretme teknikleri üzerine yoğunlaşıyor eğitimciler… Öğrendikten sonra da kısa surelerin ezberi üzerinden gider bu konudaki eğitim. Halbuki bu ezberlenen ayetler bize ne diyor, onlardan nasıl anlamlar çıkarılmış hepimizin bilmesi gerekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kur’an Oku Diyor Kur’an Anla Diyor İbrahim Arpacı, Sema Çelem Resimleyenler: Zeynep Yeşilmen, Mümine Yeşilmen TDV Yayıncılık Ocak 2020
Kur’an Oku Diyor Kur’an Anla Diyor İbrahim Arpacı, Sema Çelem Resimleyenler: Zeynep Yeşilmen, Mümine Yeşilmen TDV Yayıncılık Ocak 2020

RABİA GÜLCAN KARDAŞ

Ramazan’ın eli kulağında. Bu sene Dini Yayınlar Fuarı açılır mı, açılsa nasıl talep görür bilinmez. Fakat çocuk kategorisinde dini içerikli yayınlar için Ramazan olsun ya da olmasın, önemli bir talep olduğu aşikar.

Çocuk kitaplarının iyice revaçta olduğu son yılların bir sonucudur belki, dini içerikli çocuk kitaplarının eksikliği de hemen fark ediliyor. Sayabileceğimiz, klasik kıvamında olmasa da hem dini güzel anlatan, dini konulara değinen, hem de edebi anlamda iyi bir metin olan kitapların artmasını umuyoruz.

Peygamber Efendimizin (as) dünyasını değiştirirken bize bıraktığı iki emanetten biri Kur’an-ı Kerim. Eh, Müslüman olarak kendini tanımlayan her insanın sımsıkı sarılması gereken kaynak kitap o. İşte bu emanet ile bağlarımızın kuvvetli olması için, elbette ki çocuklukta atılan adımlar önemli. Geleneksel yapımıza göre kutsal kitabımızla olan bağımızı, sadece okumayı öğrenip, on tane de kısa suresini ezberleyince, bir de Ramazanlarda –okursak- hatim indirince işimiz biter gibi algılıyoruz. Kaçımız namaz surelerinin hangi konulardan bahsettiğini bilir?

İşte tam da bu noktada yapılmış güzel bir çalışma, çocuklara o surelerin ve hatta daha fazlasının anlam dünyasına kapı aralıyor. Kur’an Bana Ne Diyor? diye soruyor kitaplar. Cevaplar da yine kapaklarda. “Kur’an Bana Oku Diyor” ve “Kur’an Bana Anla Diyor”.Evet, okumak güzel ama anlamak da lazım.

Peki ne var İbrahim Arpacı ve Sema Çelem imzalı kitapların içeriğinde?

ÇOCUKLARIN SORULARINA CEVAP

Her iki kitapta da, ayetlerle, çeşitli sorularına cevap bulan çocukları görüyoruz. Böylece hem surelerden/ayetlerden bahsediliyor hem de o sureler hayatın içine dahil edilmiş oluyor. Kur’an Oku Diyor kitabında, namaz sureleri olarak bildiğimiz son 10 sure var. Kur’an Anla Diyor kitabında ise Kalem, Meryem, Kehf, Lokman gibi yine on sureden bahis var. Bütün sureler birer hikaye ile anlatılıyor. Hikayelerin kahramanı genellikle çocuklar. Kah evde, kah okulda, kah hastane odasında, kah bir ağacın gölgesinde ayetlerin bize anlattıklarını fark etmeye çalışıyoruz.

Çocuklara Kur’an’ın tanıtılması oldukça önemli bir konu. Bizde genellikle Kur’an’ı öğretme teknikleri üzerine yoğunlaşıyor eğitimciler… Öğrendikten sonra da kısa surelerin ezberi üzerinden gider bu konudaki eğitim. Halbuki bu ezberlenen ayetler bize ne diyor, onlardan nasıl anlamlar çıkarılmış hepimizin bilmesi gerekiyor. Batıda çocuklar için hazırlanmış öyle güzel İncil kitapları var ki. Sadece resimler ile bile sanat eseri kıvamındalar. Bizde de umarım en kısa zamanda çocuk ve Kur’an’ı buluşturan, edebi ve sanat değeri yüksek çalışmalar vücut bulur.

Kitapları Zeynep ve Mümine Yeşilmen resimlemişler. Pek güzeller.

Şimdiden iyi okumalar dileyelim.

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