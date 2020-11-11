Kuşkonmaz tarifi: Kuşkonmaz nasıl yapılır? Hiç şüphesiz kuşkonmazın en lezzetli tarifi sarımsaklı kuşkonmaz tarifi. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan kuşkonmaz, içinde çok sayıda mineral ve vitamin barındırıyor. Kalp sağlığından tutun göz sağlığına kadar bir çok yararı olan kuşkonmazı yapmaya ne dersiniz. O halde detaylar haberimizde...

Haber Merkezi 11 Kasım 2020, 07:50 Son Güncelleme: 11 Kasım 2020, 08:01 Yeni Şafak