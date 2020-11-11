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Kuşkonmaz tarifi: Kuşkonmaz nasıl yapılır?

Hiç şüphesiz kuşkonmazın en lezzetli tarifi sarımsaklı kuşkonmaz tarifi. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan kuşkonmaz, içinde çok sayıda mineral ve vitamin barındırıyor. Kalp sağlığından tutun göz sağlığına kadar bir çok yararı olan kuşkonmazı yapmaya ne dersiniz. O halde detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuşkonmaz.
Kuşkonmaz.

Bağışıklık sistemini güçlendiren şifa kaynağı kuşkonmaza mutfağınızda yer açın. Aşağıya bıraktığımız tarifi denedikten sonra pişman olmayacaksınız. Kolay gelsin...

Kuşkonmaz.

Kuşkonmaz Tarifi İçin Malzemeler

1 Bağ Kuşkonmaz

2 Çorba Kaşığı Sızma Zeytinyağı

1/2 (Yarım) Çay Kaşığı Sarımsak Tozu

Arzu Ettiğiniz Miktarda Tuz

Arzu Ettiğiniz Miktarda Toz Karabiber

Kuşkonmaz yapılışı

Kuşkonmazların dip kısımlarından iki parmak kesip atın. Dip kısımlarını 2 parmak kadar birer kat patates soyacağı ile soyun. Orta boy bir fırın kabına kuşkonmazları dizin. Kalan malzemeleri üzerine gezdirip, serpin. Üzerini pişirme kağıdı ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Ilıyınca servise hazırdır.

Kuşkonmaz kaç dakikada pişer?

10 dakikada hazırlanan kuşkonmaz 15 dakika ise pişer.

Kuşkonmaz kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan kuşkonmaz kalorisi 222.

Kuşkonmaz yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kuşkonmaz için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 9,5 lira.

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