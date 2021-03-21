​Kutlu mücadelenin 106 yıllık serüveni

Türk milletinin bağımsızlığa ve özgürlüğüne giden dolun dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü coşku ve gururla kutlanıyor. 18 Mart 1915’te yazılan destan yurdun birçok köşesinde çeşitli anma etkinlikler, sergi ve söyleşilerle bir kez daha gururla kutlandı. Bunlardan biri 106 yıl önce, tarihin en donanımlı ve çok uluslu ordularına karşı, sınırlı ancak organize imkânlarla kazanılan Çanakkale Savaşı’nda Hilal-i Ahmer’in Türk Kızılayı’nın gözünden aktarıldı. 153 yıllık tarihe sahip Kızılay’ın düzenlediği “İstanbul’daki Çanakkale” sergisinde Çanakkale Savaşı’nın Kızılay arşivlerinde yer alan tarihi fotoğraf ve belgeler, Galatasaray Lisesi önünde ve Edirnekapı Şehitliğinde açılan sergilerle gün yüzüne çıktı.

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İSTANBUL’DAKİ ÇANAKKALE’Yİ GÖRECEĞİZ

“İstanbul’daki Çanakkale” üst başlığı taşıyan sergilerin ilki Türk Kızılay ve Beyoğlu Belediyesi iş birliği ile 1915’de Hilal-i Ahmer Hastanesine dönüştürülen Galatasaray Lisesi önünde açıldı. Buradaki sergi 25 Mart’a kadar açık kalacak. İstanbul Valiliği işbirliği ile Edirnekapı Şehitliğinde açılan diğer sergi ise 2 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

Kızılay Sanat’ın hazırladığı “İstanbul’daki Çanakkale” sergilerinde; İstanbul’daki birçok eğitim kurumunun savaş süresince Hilal-i Ahmer Hastanesi olarak düzenlenmesi, yolcu gemilerinin hasta nakillerinde kullanılmak üzere hastane vapuruna dönüştürülmesi, vapur ve tren istasyonlarının nakil merkezleri olarak işlevlendirilmesi, çayhanelerin açılması, İstanbul’daki hastanelerde şehit olan askerlerimizin defin işlemlerine dair fotoğraflar ve ilk kez kamuoyuyla paylaşılan belgeler görülebilecek. Bu kapsamda hazırlanan sergilerde daha çok Hilal-i Ahmer’in İstanbul’da yürütülen çalışmaları izleyeceğiz. Hilal-i Ahmer’in İstanbul’daki hastanelerinden görüntülere, Hilal-i Ahmer tarafından hastaneye dönüştürülen Galatasaray Lisesi’nin yatak ve yemek takımlarıyla bazı eşyalarının demirbaş listesine, Beyoğlu Galatasaray Lisesi’nde şehadete eren askerlerin eşyalarına, cephe gerisinden verilen şefkat yolculuğuna, hastane gemilerine, bu gemilerde üstün gayret gösteren Safiye Hüseyin Elbi’ye dair pek çok önemli olaya tanık olabilirsiniz.