Liseli öğrencilerden kültür ve lezzet şöleni

Türk Mutfağı’nın şahlanışı sürüyor. 2021 yılında sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde, çok değerli profesörlerin de aralarında bulunduğu bir akademik kadro tarafından kaleme alınan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabı, Türkiye’nin her yöresinde sürdürülen atalık tohumları çoğaltma, gıda geri dönüşümünü sağlama ve yerel mutfağın zenginliklerini ortaya çıkarıp, bütün dünyaya tanıtma çabalarının yani o büyük buz dağının görünen yüzüydü. Türk mutfağının hak ettiği yeri alması için ülkecek verilen emeğe, mutfak sanatları okullarının güzel öğrencilerinin elleri de dahil oldu.

2022’den beri, 22-27 Mayıs tarihlerinde yurt içi ve yurt dışında kutladığımız “Türk Mutfağı Haftası” etkinliklerine, bu yıl mutfak alanı öğrencilerinin, kendi illerinin yöresel yemeklerini pişirdikleri bir yarışma dahil oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen mutfak sanatları yarışmasının ilk basamağı geçen hafta bölgesel ölçekte yapıldı. Ben de Kastamonu’da 14 okulun katıldığı Batı Karadeniz ayağını takip etme şansı buldum. İnebolu Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen yarışma, her anlamda takdire şayandı. 13 ila 17 yaş aralığındaki güzel çocuklarımızın heyecanı, becerisi ve mutfak kültürüne olan sevgisi de öyle. Yarışmayı Çorum Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çatal aşı, kuru mantı ve lüle baklava ile kazandı. Çorum mutfağı, Sultan Örten öğretmenin rehberliğinde, Batı Karadeniz Bölgesi’ni İstanbul’da temsil edecek. Benim dikkatimi şık bir sunum ve ustaca işlenmiş yerel lezzetlerle 10 Aralık Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çekti. Menüde çocukluğumdan tanıdığım ve Kastamonu’ya mal olmuş kaşık helvası, Osmanlı mutfağına da ilham veren, Anadolu’nun birçok yerinde türlü güzellikteki yabani erikle yapılan meyveli et yemeklerinin bir çeşidi olan “Üryani Erikli Yahni” ve son yıllarda tekrar mutfağımıza kazandırılan siyez buğdayından yapılma bulgur ile pişirilmiş “sütlü siyez çorbası” vardı. Fatma Nedret Küçükoğlu hanımın rehberliğindeki Funda, Şennur ve Nazlı’nın maharetli ellerinden bu lezzetleri bugün kaleme almak istedim. Buradaki “üryani eriği” nedir diye sorarsanız, Osmanlı saray mutfağına da girmiş Kastamonu’ya özgü bir erik kurusudur. Mürdüm erikleri kabuğu soyulduktan sonra kurutulduğu için bu adı alır. Geleceğimiz, umudumuz olan öğrencilerimizin, gençlerimizin bu büyük emeği, ülkemizin tanıtımına verilen bir emektir ve her biri çok önemli, değerlidir. 4 Mayısta İstanbul’da Türkiye’nin bunca muhteşem lezzetinden biri birinci seçilecek. Jürinin oldukça zorlanacağından eminim. Bu bir yarışmadan ziyade kültür ve lezzet şöleni olacak. Yeni nesillerin Türk mutfağı farkındalığı artacak ve onların maharetli elleriyle mutfak sanatımız hak ettiği yere, zirveye ulaşacak. Biz de evlerimizde daha çok eski tarifleri pişirelim, hatıralarımızı anlatalım, çocuklarımızın damak tadını yerelle geliştirelim. Fast foodun Türk mutfağı karşısında hiçbir şansı olmasa da, çocuklarımızın hayatında da asıl olan bizim kendi organik ve sağlıklı yerli ürünlerimiz, tariflerimiz olmalı. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.