Makası eline 10 yaşında aldı 70 yıldır bırakmadı: Herkes gezer berber çalışır herkes bayram yapar berber çalışır

Baba mesleği berberliği 70 yıldır sürdüren 80 yaşındaki Mehmet Dervişoğlu, mesleğinden ve müşterilerinden kopamıyor. Memleketi Of'ta berber olan babasının yanında 10 yaşında makası eline alan Dervişoğlu, askere gidene dek burada çalıştı. 30 ay askerlik yaptığı İstanbul'da terhis olduktan sonra da kalmaya karar veren Dervişoğlu, 1963'te Balat'ta ilk iş yerini açtı.

Her sabah, Beylikdüzü'nden Balat'ta bulunan dükkanına gelen 4 çocuk, 6 torun sahibi Dervişoğlu, 1965'te evlendiği eşini 2019'da kaybetti. Dervişoğlu, 1996'da emekli olduğunu ancak müşterilerinden kopamadığını anlattı.

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'BİZ ÖLMEDEN SEN ÖLME'

Mesleğini bırakamadığını ifade eden Dervişoğlu, "Birisi, 'Bu yaştan sonra berberlik yapamazsın' derse müteessir olmam. Ama müşterilerimden de kopamıyorum. Bazı müşterilerim var, 'Biz ölmeden sen ölme, biz berber bulamayız.' diyor. Uzun süreli müşterilerim var, mesela 58 yıldır tıraş ettiğim kişi var. Müşterim yazlığa gidiyor, tıraşı geldiği zaman otobüse biniyor, geliyor tıraş oluyor, tekrar yazlığına dönüyor. Öyle bir alışkanlık var. Berberlik böyle bir şey, müşteri alıştı mı başka berber aramaz. Pandemi döneminde 3 ay açmadım, 3 ay tıraş olmadılar, geldiler hepsini tıraş ettim." dedi.

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Müşterilerinden biri başka berberde tıraş olduğunda, hemen fark ettiğini vurgulayan Dervişoğlu, eskiden insanların berberde tıraş yaptırdığını ancak teknolojinin ilerlemesiyle çıkan aletler sayesinde, evlerde tıraş olunmaya başlandığını kaydetti.

6 SAAT KAPIDA BEKLEYEN MÜŞTERİSİ VAR

Eski günleri özlediğini dile getiren Dervişoğlu, cumartesi günleri saç yerine daha çok sakal tıraşı yaptığını belirtti. Dervişoğlu, eskiden dükkanda 10 kişi varsa 10 müşterinin de dışarıda sıra beklediğini anlatarak, "Benim öyle bir müşterim var ki arife günü 6 saat sıra bekledi. Eskiden işler öyleydi ama şimdi yok. İnsanlarda eski tıraş zevki de yok. Biz makineyle tıraş etmezdik, makasla alışmışız. Ellerimiz nasır bağlamıştır bunlarla çalışırken. Eskiden berberlik zordu, şimdi berberlik kolaylaştı." diye konuştu.

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FOTOĞRAF 12 Antalya'da 83 yaşındaki Halil Küçükçancı 120 yıllık dükkanında 73 yıldır minik çan üretimi yapıyor. Mesleğin dördüncü kuşak temsilcisi olan Küçükçancı, yaşlandığını ancak talep nedeniyle işi bırakamadığını söylüyor. Çancılık mesleğinin oldukça meşakkatli olduğunu söyleyen Küçükçancı, Bir çan 33 kere elden geçiyor. Çok dikkat edilmesi gereken bir iş, yoksa istenilen sesi tutturamazsınız. Çan almak isteyen ayağımıza kadar geliyor. Ama artık ben yaşlandım. Eskisi gibi çalışamıyorum. Artık işi bıraktım sayılır. Çan yapımı kolay değil. Çok aşamadan geçiyor. Birebir alın teri diyebiliriz. Koyun çanı, keçi çanı ve köpekler için de farklı çanlarımız var dedi. Çancılığın ata, dede mesleği olduğunun soyadından da anlaşılabileceğine işaret eden Küçükçancı, kendisinin dördüncü kuşak olduğunu ifade etti. Çancılık mesleğinin atalarından kaldığını belirten Küçükçancı, Atalarımız Akseki´nin Cemerler mahallesine asırlar önce yerleşmişler. Soyadı kanunu çıkınca dedelerimiz soy ismimizi Küçükçancı olarak koymuşlar. Babam bu mesleği dedemden, dedem ise babasından, dedemin babası ise yine babasından öğrenmiş. Ben dördüncü kuşak çan ustasıyım. 4 oğlum 2 kızım var. Sadece köyde birlikte yaşadığımız oğlum Ali bu mesleği öğrendi ama devam etmeyip hayvancılık mesleğini seçti. Şu anda hayvancılık yapıyor. Diğer çocuklarım ise Antalya´da başka mesleklere yöneldiler dedi. Küçükçancı, 73 yıllık süreçte kulaklarının uzmanlaştığını, sesleri işiterek işlem yaptığını anlattı. Büyüklüğüne göre yaklaşık 20 dakikada ürettiği bir çanı 10 dakika boyunca akort ettiğini belirten Küçükçancı, Kolay değil. Yaz, kış ateşin karşısında çekiçle iş yapıyoruz. Her çanı özenle imal ediyoruz. Çanın sesinin güzel çıkması lazım. Bunun için çanı ocakta güzel kaynatacaksınız. Kaynağını iyi yapacaksınız. Çekiçle fazla döverseniz sesi bozulur. Biz yıllarca akort yaptığımız için çanın sesinden olup olmadığını anlıyoruz. dedi. Günde büyüklüğüne göre üretebildiği 15-30 çanı toptancıya ya da direkt çobanlara 20 ila 40 lira arasında satışa sunduklarını söyleyen Küçükçancı, fabrikasyon üretim ile el emeği göz nuru üretilen ürün arasında kalite açısından büyük fark olduğunu vurguladı. Cemerler Mahallesi Muhtarı Mustafa Ay’da Eskiden mahallemizde çan, elek, kalbur, fare kapanı, tüfek ustası ve yapı ustalarını sayamazdınız. Şu anda köyümüzde genç nüfus kalmadı. El sanatları meslekleriyle ilgili tedbir alınmazsa eğer, bunca meslek göz göre göre yok olup gidecek maalesef diye konuştu. 120 yıllık dükkanda 73 yıldır aynı meslek: Talep nedeniyle bırakamıyor Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Halil Küçükçancı 73 yıldır, daha çok koyunlara takılan ve esnafın uyarı amacıyla dükkan kapısına astığı minik çanları üreterek geçimini sağlıyor. Cemerler Mahallesi'nde babasından kalma 120 yılı aşkın dükkanında çan imal eden ve "Çancı Halil" olarak tanınan usta, yaşlanması nedeniyle mesleği bırakma noktasına geldiğini, çırağının olmadığını ancak talep sebebiyle işyerini kapatamadığını söyledi. BiP'te paylaş

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'HERKES BAYRAM YAPAR BERBER ÇALIŞIR'

Mehmet Dervişoğlu, genç görünmesini ve dinamikliğini çalışmaya borçlu olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Bir daha gelsem dünyaya berber olur muyum olmam mı, tereddüt ederim. 3 oğlum var hiçbirini berber yapmadım. Çünkü berberin sosyal yaşantısı yok, herkes gezer, berber çalışır. Herkes bayram yapar, berber çalışır. Berber çocuğunu uyurken sever. Eskiden gece 23.00'lere kadar çalışırdık, sabahtan akşama kadar yemek yemeden çalıştığım oluyordu. 70 senedir kapalı yerde çalıştım. 16 saat ayakta durduğum oldu. Şimdi ayakta durduğumda hiç yorulmam. İşim olmasa bile oturmam, çıkar dolaşırım. Koltuğa oturduğumda yorulurum. Yürümeyi severim, denizi severim. Dünyaya fazla kafamı takmam."

Dervişoğlu, 10 yaşından beri berberlik yaptığını belirterek, gençlere çalışmalarını öğütledi.

O BIRAKSA MÜŞTERİLER BIRAKMIYOR

Meslekte 70 senesinin geçtiğini dile getiren Dervişoğlu, "İlkokulu bitirdik, mesleğe döndük. Kopamıyorum da şu anda. Yaş 80 ama gözüm görüyor, ayağım tutuyor, gözlük bile kullanmam. Çocuklarım 'Bırak' diyor. Çalışmayıp ne yapacağım? Evde yalnız başına sıkılırsın. Geliyorum buraya, arkadaşlarımla muhabbet ediyorum, zaman geçiriyorum. Müşteriler de beni bırakmıyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten Dervişoğlu, siyah beyazlı kulübü tutma hikayesinin küçük yaşta başladığını söyledi. Mehmet Dervişoğlu, "O zaman Trabzonspor diye bir takım yoktu. Ankara'dan tatile Of'a gelen bir abimiz vardı, o bizi Beşiktaşlı yaptı. O hastalık bizde hala devam ediyor. Pek fanatik değilim ama sporu takip ederim, maçları seyrederim." dedi.

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Yaklaşık 60 yıldır tanıdığı Dervişoğlu'nun müşterisi olan Kemal Kalkan, "Buraya taşındıktan sonra Mehmet'ten başkasına tıraş yaptırmıyorum. Birinci sınıf berber, gerçekten dört dörtlük bir berber." şeklinde konuştu.