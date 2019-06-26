Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Mark Eliyahu Zorlu PSMde konser verdi
KÜLTÜR SANAT

​Mark Eliyahu Zorlu PSM'de konser verdi

Mark Eliyahu Zorlu PSM'de konser verdi

Doğu ve Batı müziğini modern enstrümanlarla sentezleyen Eliyahu, Zorlu PSM'de sahne aldı.

Haber Merkezi AA
​Mark Eliyahu
​Mark Eliyahu

Kamança sanatçısı Mark Eliyahu, "Let It Go" turnesi kapsamında hayranlarıyla buluştu. Doğu ve Batı müziğini modern enstrümanlarla sentezleyen Eliyahu, Zorlu PSM'de sahne aldı.

Besteci, müzikolog ve tar üstadı olan babası Piris Eliyahu'nun da performans sergilediği konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Babasının müzik aşkını anlattı

Konserde babasının bir eserini besteleme hikayesini anlatan sanatçı, "Çocukken babam beni mağara, bir çölün ortası gibi özel yerlere müzik yapmaya götürürdü. Bu gezilerimiz bazen bir gece bazen ise bir hafta sürerdi. Bir keresinde çölün ortasındayken bir fırtına koptu. Fırtına boyunca bir şey yapamadık. Günün sonunda babam eline tarını aldı ve beste yapmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Konserde, Rony Iwryn perküsyon, Haim Weiss klavye, Adi Rotem ise gitar ve klavyesiyle yer aldı.

İzleyenlerin de parçalara alkışlarla eşlik ettiği konserde, "Nana", "Tribe", "Segah", "Fidayde", "Coming Back", "Drops" ve "Water" gibi eserler icra edildi.

Kement TSK için göreve hazır

Kement TSK için göreve hazır
WhatsApp milli güvenlik sorunu

WhatsApp milli güvenlik sorunu

Güvenlik güçleri telsizi neredeyse tamamen bıraktı.
Bir askerimiz şehit

Bir askerimiz şehit

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde çatışma çıktı.
ABD'nin Aylan bebeği

ABD'nin Aylan bebeği

​11 aylık bebek babasıyla boğularak hayatını kaybetti.
Soğuk ortamda tutmuşlar

Soğuk ortamda tutmuşlar

Leyla'nın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Herkes dilinin ayarına dikkat etsin

Herkes dilinin ayarına dikkat etsin

Bahçeli'den grup toplantısında Akşener'e çok sert sözler.
Kura çekimi başladı

Kura çekimi başladı

İstanbul için 318 bin kişi başvuruda bulunmuştu.
19'u ağırlaştırılmış 47 müebbet

19'u ağırlaştırılmış 47 müebbet

Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında karar.

Rüşvet:<br>Yüzyılın Anlaşması

Rüşvet:
Yüzyılın Anlaşması

​Meşal; planın zehirli olduğunu söyledi.
18 dakikalık gizem

18 dakikalık gizem

Şule Çet davasında saat detayı ortaya çıktı.
Veda etti

Veda etti

​Fenerbahçe'de Mehmet Topal ile yollar ayrıldı.
Rekor kira!

Rekor kira!

9 metrekare için haftalık 8 bin 890 TL teklif edildi.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

​Göçmenleri taşıyan araçta 11 kişi hayatını kaybetti.
Rüya uçak<br>için öne çıkan isim

Rüya uçak
için öne çıkan isim

​1 gün içerisinde yaklaşık 130 bin kişi oy kullandı.
Aşırı sıcak uyarısı

Aşırı sıcak uyarısı

Sıcaklıklar yurdun büyük bir bölümünü etkileyecek.
Katliam yok<br>yenileme var

Katliam yok
yenileme var

​Sosyal medyadaki iddialara bakanlıktan yalanlama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.