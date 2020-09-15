Marmara ve Ege için fırtına uyarısı: 15 Eylül hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, 15 Eylül hava durumuraporu yayınlandı. Buna göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu'nun iç kesimleri, Giresun’un iç ve doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Şiddetli fırtınaya dikkat!

Bununla birlikte rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Üç büyük ilde hava durumu şöyle:

İstanbul: 29°C / Parçalı bulutlu

İzmir: 34°C / Az bulutlu ve açık

Ankara: 31°C / Parçalı ve az bulutlu