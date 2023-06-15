Max Weber okumalarına giriş

Şairlerin düzyazıları da, bence şiirleri kadar akıcı ve ilgi çekicidir. Çünkü dil ve üslup, şairlerin elinde şekillenir. Alman sosyolog ve filozof Max Weber’in Türkçeye çevrilen Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu’nu okurken zorlanacağımız kesin. Fakat bu eserle ilgili bir şair tahlil yazdığında aslında onu çok da zorlanmadan okuyoruz. Bunun sebebi; kullandığı Türkçedir, diğer ifadeyle dil ile kurduğu ilişkidir. Bu yüzden sosyolojiye ne kadar yabancı olursak olalım ya da sosyolojik metinlerin ne kadar kuru, sıkıcı, kendine özel kavramlarla dolu olduğunu düşünürsek düşünelim, Fazıl Baş’ın yazdığı Max Weber’in Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu -Bir Tahlil- öyle değildir. Kitap gayet rahat okunuyor. Fazıl Baş, Max Weber’in adı geçen eserde yoğunlaştığı kavramları açık bir dille anlatıyor. Bu açıklamalar sırasında konuyu terminolojiyle boğmuyor. Herkesin kolaylıkla anlayabileceği sadelikte Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu hangi şartlarda yazıldı, Max Weber’in tüm kitapları içinde nasıl bir konuma sahip, kimleri ne şekilde etkiledi, yayımlandığı tarihte nasıl algılandı gibi sorulara kısa cevaplar veriyor. Az buz kitap okumuş, sosyolojiye çok da vakıf olmayan kişiler bile Max Weber’in daha çok Karl Marks’ın karşısında konumlandırıldığını bilir. Kitabın ismi de zaten bunu ele vermektedir. Peki Max Weber “din sosyolojisi” veya “kültür tarihi” diye tanımlanan çalışmalarını yaparken, Karl Marks’a karşı bir tez geliştirme derdinde miydi? Sanmıyorum. Fazıl Baş’ın kitabın farklı yerlerinde vurguladığı gibi o, yaşadığı dönemi analiz etmekteydi. İçinde bulunulan şartlar, bu şartların nasıl oluştuğu, ilerleyen dönemlerde nasıl şekil alacağı hakkında Max Weber’in dinmek bilmez bir gayreti, anlamlandırma çabası, tanımlama uğraşı vardı. Karl Marks’ı da aynı güdü harekete geçirmiştir. Fakat iki farklı filozof, normaldir ki farklı sonuçlara ulaşmıştır. Karl Marks, kapitalizm gerçeğini toplumsal sınıflar arasındaki farklara, üretim biçimine, değerler silsilesinin temelinde gördüğü ekonomiye bağlıyordu. Max Weber ise “Protestan Ahlakı” diye tespit ettiği zihni değişimle açıklamıştır kapitalizmi. Dolayısıyla iki filozofun da kavramları birbirinden değişiktir. Fazıl Baş, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu tahlilinde bu kavramlara yoğunlaşmış. Çünkü kavramlar kitabın bel kemiğini oluşturmaktadır. Eğer kavramlar gerektiği kadar açıklanamazsa, Max Weber’in kitap boyunca izlediği yöntem ve ulaştığı sonuçlar da anlaşılamaz. Bu açıdan Fazıl Baş’ın tahlili her şeyden önce aslında bir nevi bir Max Weber okumalarına giriş mahiyetindedir. Kavram açıklamalarıyla birlikte, Fazıl Baş’ın tahlil sırasında yaptığı diğer bir önemli şey; Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu’nun Max Weber külliyatı içindeki yeridir. Baş’ın tespitine göre eser, Weber külliyatının merkezinde durmaktadır. Onun öncesi ve sonrası vardır. Weber’in sonrasında yazdığı bütün kitaplarda hiç olmazsa yöntem ve kavram bağlamında Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu’nun belirleyici bir etkisi olmuştur. Öncesindeyse, Weber’in arayışı söz konusudur. O, bu kitapta sanki aradığını bulmuş, sonrasındaysa, bulduğu istikamette ilerlemiştir. Bu ilerleyiş takip edildiğinde aslında sosyolojinin tarihine de yaklaşırız. Fazıl Baş’ın tahlil çalışması esnasında dikkat ettiği diğer bir husus da, eserin sosyoloji tarihinde edindiği konumdur. Sosyoloji bilimi bu kitaptan sonra artık eskisi gibi ilerlememiştir. Onunla birlikte konulara yeni bir açıdan bakılmış, bu kitapta izlenen yöntem, farklı konulara hatta farklı toplumlardaki insanlar arası ilişkilere uygulanmak istenmiştir.