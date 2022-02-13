Mecliste Füreyya Koral imzası var

Türkiye’nin ilk seramik sanatçısı Füreya Koral’ın (1910-1997) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne özel olarak yaptığı 16 adet seramik sehpanın da yer aldığı eserleri İstanbul’da Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde sergileniyor. İlk olarak geçen yıl Ankara’da TBMM tarafından ‘Seramik Pano Koleksiyonu’ adıyla Meclis’in Şeref Solonu’nda sergilenen eserler, Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde yeniden sanatçının başkaca eserleri ile hayatı ve sanat yaşamına dair çeşitli fotoğraflar bir araya geldi.

İLK KEZ SERGİLENEN ALLAH YAZISI

Seramik sanatçısı Füreya Koral tarafından Meclis Binası yapılırken özel tasarlanan 1961-2013 yılları arasında milletvekillerinin, ziyaretçilerin üzerinde çay içtiği, sohbet ettiği kulislerde ve odalarda kullanılan seramik panolu sehpalar yarım asır sonra onarılarak sergilenmiş oldu. Füreya Koral seramik sehpalar koleksiyonunda Anadolu motiflerini ve geleneksel el sanatı unsurlarını yeni ve modern bir bakışla, kendi duygu dünyasıyla ve yeni bir formla yansıtıyor. Ayrıca Füreya Koral’a ait ilk defa sergilenen “Allah” yazılı seramik eser de sergide görülebilir.

2. ABDÜLHAMİT’İN YAPTIĞI BEŞİK

Sultan II. Abdülhamid’in sadrazamı, Yıldız Porselen Fabrikası’nın kuruluş çalışmalarını yürüten ve aynı zamanda Füreya Koral’ın büyük amcası olan Ahmet Cevat Paşa’nın (1851-1900) bizzat yaptığı ‘emaye kapak’ eserini de sergide görmek mümkün. Yine II. Abdülhamid’in, Şakir Paşa’nın kızı Hakkiye Hanım’a yani Füreya Koral’ın annesine yaptığı ahşap beşik de sergide öne çıkan eserlerden.

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Türk seramik sanatının öncü ismi Füreya Koral, sanata bakışını “Ben sanatı kişisel olarak almıyorum. Bir eser yapayım; güzel olsun, beğenilsin, alınsın, müzeye konulsun şeklinde anlamıyorum sanatı. Benim için esas sanat herkesin paylaştığı sanattır.” diyerek açıklıyor.

Füreya Koral, ‘sanat her yerde’ fikriyle geleneksel sanatımızı, çağdaş bir bakışla harmanlayarak kurduğu atölyesinde, çok değerli eserler verirken aynı zamanda kendinden sonraki seramik sanatının çok kıymetli isimlerini de yetiştirmiş büyük bir sanatçıdır.

Geleneksel çini sanatını modern sanatla harmanlayan Füreya Koral sanatkâr bir aileye mensuptu. Füreya Koral, sanatla iç içe olan bir ailede büyüdüğünü “kendimi bildiğimden beri, duvarlarda resimler, eski yazılar, minyatürler, dayım Halikarnas Balıkçısı’nın yaptığı resimler, teyzelerimin resim uğraşları, annem ve büyük teyzemin saatlerce piyano çalmaları, büyük bir kütüphanede saklanan dedem Şakir Paşa’nın basılmış ve el yazısı kitapları böyle bir ortamda büyüdüm.” diyerek anlatıyor. 1910’da İstanbul Büyükada’da dedesi Mehmet Şakir Paşa’nın konağında dünyaya gelen Füreya’nın babası Atatürk’ün silah arkadaşı Mehmet Emin Koral annesi Şakir Paşa’nın büyük kızı Hakkiye Hanım, teyzeleri ünlü sanatçılar Aliye Berger ve Fahrünnisa Zeyd, dayısı yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı’dır. Sergide Şakir Paşa ailesine ve Füreya’nın çocukluğu, evlilikleri, aile çevresi ve sanat hayatına kadar pek çok özel fotoğraf dikkati çekiyor.

ATATÜRK’ÜN EL YAZISINDAN HATIRA

Sergide, Atatürk’ün el yazısıyla kaleme aldığı satırların da bulunduğu Füreya’nın hatıra defteri ilgi görüyor. Füreya Koral’ın babası Emin Koral ve annesi Hakkiye Hanım’ın evlerinde Atatürk ve Latife Hanım için verdikleri düğün yemeğinde 13 yaşındaki Füreya’nın keman dinletisinin ardından hatıra defterine Atatürk’ün yazdığı 3 Şubat 1923 tarihli “Füreya Hanım, millete ifa edeceğin vazife mühimdir. Bunu bir an hatırından çıkarma. Ona göre çalış, hazırlan” ifadesi dikkati çekiyor. TBMM Sanat Atölyesi’nin hazırladığı fincanlar ve kalemlikten oluşan Füreya Koleksiyonu örnekleri ile sanatçının çizgilerinden, desenlerinden esinlenerek üretilen fular, eşarp, kravat, mendil ve kahve fincanları da sergide yer alıyor. Sergi 13 Şubat’a kadar Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde görülebilir.