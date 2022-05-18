Hayat Mehmet Niyazinin hayatı belgesel oldu
KÜLTÜR SANAT

Mehmet Niyazi’nin hayatı belgesel oldu

Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV) ve Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Mehmet Niyazi Özdemir belgeseli, 21 Mayıs Cumartesi günü, İstanbul Üniversitesi Fuat Sezgin Kongre Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Niyazi’nin hayatı belgesel oldu
Belgesel filmde, öğrencileri ve dostlarının aralarında bulunduğu Mehmed Niyazi'nin hayatına girmiş 17 farklı isimle röportaj gerçekleştirildi.

Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV) ve Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Mehmet Niyazi Özdemir belgeseli, 21 Mayıs Cumartesi günü, İstanbul Üniversitesi Fuat Sezgin Kongre Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak. (KOCAV), Turan Yazgan, Emin Işık ve Süheyl Ünver belgesellerinden sonra hayatını kütüphanelere ve araştırmaya adamış Gazeteci-Yazar Mehmed Niyazi Özdemir’i de kayıt altına aldı. Yazarın hayatı, doğumundan yetişme sürecine, eğitiminden dava adamlığına kadar tüm ayrıntılarıyla görselleştirildi.

Genç kuşaklara tanıtıyoruz

Yönetmenliğini Murat Çeri’nin üstlendiği belgesel filmde, öğrencileri ve dostlarının aralarında bulunduğu Mehmed Niyazi'nin hayatına girmiş 17 farklı isimle röportaj gerçekleştirildi. Çekimleri İstanbul ve Sakarya’da yapılan 48 dakikalık belgesel film, 10 kişilik bir ekiple 1 yılda tamamlandı.

KOCAV Başkanı Av. Dr. Ali Ürey, “Uluğbeyler projesi ile iki şeyi birden yapmak istedik. Birincisi bu fikriyata hizmet eden çok değerli bilim ve dava adamlarını yeni kuşaklara tanıtmak. İkincisi ise model şahsiyetler, örnek şahsiyetler olarak kabul görmesini sağlamak ve onları örnek göstermek. Emeği geçen KOCAV camiasının mensuplarına, büyüklerine gösterdikleri bu vefa ve sadakatlerinden ötürü teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

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