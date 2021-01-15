Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde sivillere umut ve şefkat elini uzatmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir." sözü anımsatılarak, "Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimize ülkemizin umut ve şefkat elini uzatmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

MSB, paylaşımında Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgedeki sivillere yönelik insani yardım faaliyetlerine ilişkin görüntülerine de yer verdi.

Sivillerin sağlık taramalarından geçirilişi, kumanya yardımları, su dağıtımı ile ağaçlandırma faaliyetlerinin yer aldığı görüntülerde, Suriyeliler de yaşadıkları mutluluğu ve Mehmetçiğe olan sevgilerini dile getirdi.

Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir.” Atatürk



Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimize ülkemizin umut ve şefkat elini uzatmaya devam ediyor. pic.twitter.com/hUIJMi9s1V REKLAM January 15, 2021

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