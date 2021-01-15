Hayat Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde sivillere umut ve şefkat elini uzatmaya devam ediyor
AKTÜEL

Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde sivillere umut ve şefkat elini uzatmaya devam ediyor

Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde sivillere umut ve şefkat elini uzatmaya devam ediyor

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgedeki sivillere Türkiye'nin umut ve şefkat elini uzatmaya devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir." sözü anımsatılarak, "Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimize ülkemizin umut ve şefkat elini uzatmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

MSB, paylaşımında Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgedeki sivillere yönelik insani yardım faaliyetlerine ilişkin görüntülerine de yer verdi.

Sivillerin sağlık taramalarından geçirilişi, kumanya yardımları, su dağıtımı ile ağaçlandırma faaliyetlerinin yer aldığı görüntülerde, Suriyeliler de yaşadıkları mutluluğu ve Mehmetçiğe olan sevgilerini dile getirdi.

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