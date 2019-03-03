Hayat Meksika Afrikayla buluştu
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Meksika Afrika’yla buluştu

Meksikalı yazar ve yayıncı Airy Sindik, son romanında ülkesinden pek bilinmeyen bir konuyu ele alıyor. Genç yazar, kitabıyla ilgili “Romanımda Arap Baharı’nı Meksikalı bir gazetecinin gözünden anlatıyorum. Tunus, Mısır, Suriye ve Libya gibi ülkelerde tarihi değiştiren olaylardan ve Avrupa’daki demokrasi algısından bahsediyorum. Bu roman ile Meksika ve Afrika’daki çölü buluşturdum diyebilirim” diyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
Çöl
Çöl

Meksika deyince çoğumuzun aklına kalıplaşmış Hollywood filmi sahneleri gelir. Sınır, kaçakçılar, cinayetler ve karmaşa. Oysaki Meksika’nın kendine has bir bir edebiyat geleneği var. Meksika toprakları Avrupa tarafından defalarca işgal edildi ve yerli halk köleleştirildi. Avrupa’dan gelip yerleşenler tarafından köklü bir Meksika edebiyatının ortaya çıkmaması elbette doğal bir durum. Ancak, 1650ler’de Meksikalı, yerli bir rahibe olan Juana Ines de la Cruz gerçek meksika edebiyatının temellerini atan oyunlar ve şiirler yazdı. Onun ardından çoğalan yerli yazarlar ve şairler Meksika’nın özgürlük mücadelesini, kültürel değişimlerini ve toplumsal olaylarını anlattılar. Meksika Nobel edebiyat ödüllü şair Octavio Paz gibi önemli edebiyatçılar da ortaya çıkardı.

KUM VE ÖLÜM

Meksika edebiyatından bahsetmemin nedeni geçtiğimiz hafta Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları (İstanbul Fellowship)organizasyonunda buluştuğum Meksiklı yazar ve yayıncı Airy Sidk. Onunla, “Sin aire para el regreso” adını taşıyan romanını konuştuk. Kitap, yazarın adını taşıyan kitabı çok farklı coğrafyaları bir araya getiren özgün bir çalışma. Sidk, romanda Arap Baharı’nı Meksikalı bir gazetecinin gözünden anlattığını söylüyor ve eklİyor: “Gazeteci Sax, Meksika’nın kalbini terk ediyor ve işgal altındaki Batı Sahra bölgesine bir seyahate çıkıyor. Kendini yine adaletsizliğin ve acıların olduğu Batı Sahra’daki Layn şehrinde buluyor.Sax’ın öyküsü kum ve ölüm arasında geçer. 2010’daki Arap Baharı’nın ilk kıvılcımına rastlayanların sesiyle bizi olayların perde arkasını gösterir. Afrika’nın kuzeyini sallayan kalbin isyanı.İki çöl arasında savaşmak ve sevmek arasında geçen bir yolculuk.” Özellikle çöle vurgu yapmasını ise şöyle açıklıyor: “Çölün kırılganlığı ve sınırsız özgürlüğü hissetme arzusu yansıtmak istedim.”

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Çevirisi mutlaka yapılmalı

Genç yazar, kitabının Arapça ve Türkçe’ye çevrilmesinin neden önemli olduğunu şöyle anlatıyor: “Batı Sahra’daki Layn şehrinde, Arap baharının ilk intifadasının hikayesini anlatıyor. Roman, Ciudad Juarez Çölü arasındaki köprü. Bu hikaye çöl halkına ve Kuzey Afrika’yı uyandıran devrime ait. Bölge genelinde umut ve değişim nedeniyle sarsılmış olan ülkelere sözlerim var. Bu nedenle Arapça’ya çevrilmesi çok önemli.Umarım en yakın zamanda Türkçe’ye de kazandırılır."

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