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Hayat Meraklı ve Uykucunun macerası sürüyor
KÜLTÜR SANAT

Meraklı ve Uykucu’nun macerası sürüyor

Epsilon Yayınevi’nin çocuk kitapları markası Uçan Fil, minikler için iki yeni kitap çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meraklı ve Uykucu’nun macerası sürüyor
Huboş-Uykucu Ayı

Epsilon Yayınevi’nin çocuk kitapları markası Uçan Fil, minikler için iki yeni kitap çıkardı. Antarktika’da yetişmeyen karahindiba bitkisinin peşinde heyecanlı bir yolculuğu anlatan Meraklı Gugu-Karahindiba ve sürekli bölünen bir kış uykusunun öğretici hikâyesiyle Huboş-Uykucu Ayı, Uçan Fil’in resimli çocuk kitapları arasında yerini aldı. Övgü Tahberer Terleç’in yazdığı Deniz Yağmur’un resimlediği “Meraklı Gugu-Karahindiba” ve Renan Özdemir’in yazıp, Sema Gürsoy’un resimlediği “Huboş-Uykucu Ayı” çocuklara maceranın kapısını aralıyor.

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