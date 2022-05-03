Meraklı ve Uykucu’nun macerası sürüyor

Epsilon Yayınevi’nin çocuk kitapları markası Uçan Fil, minikler için iki yeni kitap çıkardı. Antarktika’da yetişmeyen karahindiba bitkisinin peşinde heyecanlı bir yolculuğu anlatan Meraklı Gugu-Karahindiba ve sürekli bölünen bir kış uykusunun öğretici hikâyesiyle Huboş-Uykucu Ayı, Uçan Fil’in resimli çocuk kitapları arasında yerini aldı. Övgü Tahberer Terleç’in yazdığı Deniz Yağmur’un resimlediği “Meraklı Gugu-Karahindiba” ve Renan Özdemir’in yazıp, Sema Gürsoy’un resimlediği “Huboş-Uykucu Ayı” çocuklara maceranın kapısını aralıyor.