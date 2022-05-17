Mesai arkadaşı Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberini veren Seda Öğretir gözyaşlarını tutamadı
Bir süredir kanser ile mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, vefat etti. Mesai arkadaşının vefat haberini duyuran spiker Seda Öğretir, gözyaşlarına hakim olamadı. Öğretir, "Onu yakından tanıyanlar, kalbinin de yüzü kadar güzel olduğuna en yakından tanıklık ettik. Daha 39 yaşındaydı, uzun süredir hastalığıyla mücadele ediyordu. Güçlüydü, çok direndi..." ifadelerini kullandı.
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, mücadele ettiği göğüs kanserine 39 yaşında yenik düştü.
Yurt'un vefat haberini duyuran mesai arkadaşı Seda Öğretir, duygusal anlar yaşadı.
"GÜÇLÜYDÜ, ÇOK DİRENDİ..."
"Bugün NTV ailesinin acı günü. Bizim çok acı günümüz. Maalesef hepimizi kahreden haberi aldık. Çok uzun yıllar birlikte mesai yaptığımız, sadece bu ekranı değil nice anıları paylaştığımız güzel ruhlu, güzel kalpli mesai arkadaşımız Özlem Sarıkaya Yurt'u kaybettik." diyen Öğretir, gözyaşlarına hakim olamadığı açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye onu güler yüzü ile, güzel sesi ile tanıdı. Yıllarca da NTV ekranlarında milyonlarca kişiye ulaştı. Onu yakından tanıyanlar, bizler örneğin kalbinin de yüzü kadar güzel olduğuna en yakından tanıklık ettik. Daha 39 yaşındaydı, uzun süredir hastalığıyla mücadele ediyordu. Güçlüydü, çok direndi..."