NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, mücadele ettiği göğüs kanserine 39 yaşında yenik düştü.

Yurt'un vefat haberini duyuran mesai arkadaşı Seda Öğretir, duygusal anlar yaşadı.

"GÜÇLÜYDÜ, ÇOK DİRENDİ..."

"Bugün NTV ailesinin acı günü. Bizim çok acı günümüz. Maalesef hepimizi kahreden haberi aldık. Çok uzun yıllar birlikte mesai yaptığımız, sadece bu ekranı değil nice anıları paylaştığımız güzel ruhlu, güzel kalpli mesai arkadaşımız Özlem Sarıkaya Yurt'u kaybettik." diyen Öğretir, gözyaşlarına hakim olamadığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye onu güler yüzü ile, güzel sesi ile tanıdı. Yıllarca da NTV ekranlarında milyonlarca kişiye ulaştı. Onu yakından tanıyanlar, bizler örneğin kalbinin de yüzü kadar güzel olduğuna en yakından tanıklık ettik. Daha 39 yaşındaydı, uzun süredir hastalığıyla mücadele ediyordu. Güçlüydü, çok direndi..."

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OYNAT 03:21 Mesai arkadaşı Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberini veren Seda Öğretir gözyaşlarını tutamadı Bir süredir kanser ile mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, vefat etti. Mesai arkadaşının vefat haberini duyuran spiker Seda Öğretir, gözyaşlarına hakim olamadı. Öğretir, 'Onu yakından tanıyanlar, kalbinin de yüzü kadar güzel olduğuna en yakından tanıklık ettik. Daha 39 yaşındaydı, uzun süredir hastalığıyla mücadele ediyordu. Güçlüydü, çok direndi...' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 24 Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından 2019 yılında 'en iyi sabah haberi sunucusu' seçilen NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında vefat etti. Bir müddettir göğüs kanseriyle mücadele eden Yurt, 2013 yılında anne olmuştu.<br><br> Yurt'un cenazesi, yarın Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Twitter hesabından taziye mesajı paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun \"NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.\" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de \"Genç yaşta kaybettiğimiz NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya Allah’tan rahmet diliyoruz… Mekanı cennet olsun…<br>Değerli ailesinin başı sağolsun… NTV ailesine ve tüm basın mensuplarına başsağlığı dileriz…\" paylaşımında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, \"Genç yaşta yitirdiğimiz Sarıkaya’nın ailesine, sevenlerine ve başta NTV ailesi olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin.\" paylaşımında bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yurt'un vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, \"Genç yaşta vefat eden Özlem Hanım'a Cenabı Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum.\" ifadesini kullandı.<br><br> AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise Yurt'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.<br><br> AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, \"Yaşamını yitiren NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. NTV ailesinin ve basın camiasının başı sağ olsun.\" paylaşımını yaptı. Gazeteci Fuat Kozluklu ise \"Meslektaşım, NTV spikeri Özlem Sarıkaya, kanserle mucadelesini maalesef kaybetti. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah\" ifadelerini kullandı. ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?<br><br>Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983’te İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul’da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi. İlk olarak Habertürk’te ekranlara merhaba diyen isim, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV’ye transfer olmuştu.<br><br> NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü Bir süredir göğüs kanseri ile mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hastalığa yenik düştü. 39 yaşındaki Yurt, 2013 yılında anne olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve siyasi parti temsilcileri Yurt'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı. BiP'te paylaş

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